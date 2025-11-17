Песков заявил об отсутствии сторонников конфронтации с НАТО в России

Tекст: Елизавета Шишкова

В России отсутствуют сторонники какого-либо конфликта с НАТО, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о высказываниях министра обороны Германии Бориса Писториуса относительно возможной войны между Россией и НАТО до 2029 года.

Песков отметил: «В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов».

Он также указал, что в последние месяцы из европейских столиц все чаще звучит милитаристская риторика. По его словам, такие заявления свидетельствуют о растущем напряжении в отношениях между Россией и западными странами, и Москва вынуждена реагировать на подобное положение дел необходимыми мерами обеспечения безопасности.

Песков подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации и выступает за диалог при условии учета своих национальных интересов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова министра обороны Германии о возможном конфликте НАТО и России указывают на истинного агрессора.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее отметил риски, которые представляет российский Северный флот для НАТО, и рассказал о совместном с Норвегией проекте по строительству новых подводных лодок.