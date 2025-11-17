Bild: В ХДС/ХСС обсуждали возможный распад коалиции с СДПГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Входящий в коалицию блок ХДС/ХСС обсуждает перспективу выхода из альянса с СДПГ и формирование правительства меньшинства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Bild.

По данным издания, внутри ХДС/ХСС идет серьезное обсуждение сценария возможного распада черно-красной коалиции и перехода к управлению с меняющимся большинством после утверждения бюджета.

Канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц ранее неоднократно подчеркивал приверженность совместной работе с СДПГ до 2029 года и отвергал вариант правительства меньшинства. Однако разногласия между партиями по вопросам пенсий и налоговой политики растут. Все больше депутатов ХДС/ХСС считают, что коалиция не продержится до конца срока, а влиятельный политик ХДС заявил Bild: «Не представляю, как это может хорошо работать до 2029 года».

Сценарий, который обсуждался на этой неделе в ХДС/ХСС, предполагает, что после принятия бюджета на 2026 год и обеспечения финансирования крупных проектов Мерц останется канцлером, но будет возглавлять правительство меньшинства при поддержке меняющегося большинства, отмечает Bild. В таком составе ХДС/ХСС располагает только 208 из 630 мест в Бундестаге.

Критики идеи меньшинства в блоке считают ее не менее нестабильной, чем нынешнее положение, и указывают, что текущее сотрудничество лишь укрепляет рейтинги оппозиционной АдГ. Мерцу, по мнению фракции, придется выбирать между поддержкой СДПГ и интересами собственных избирателей, что станет для него ключевым политическим выбором.

СДПГ продолжает настаивать на увеличении налогов и не соглашается на реформу пенсионной системы. Если компромисс не будет достигнут, коалиция может распасться уже в начале 2026 года, пишет Bild.

