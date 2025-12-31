  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили 86 БПЛА над Россией
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    31 декабря 2025, 10:06

    Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом

    Всероссийский Дед Мороз поздравил с Новым годом бойцов СВО

    Tекст: Мария Иванова

    В канун Нового года всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с поздравлением и тёплыми пожеланиями к бойцам, участвующим в спецоперации.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине, с наступающим Новым годом, передает ТАСС.

    Он обратился к военнослужащим, пожелав им добра, здоровья и сил для всех начинаний, а также отметил: «Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!»

    Дед Мороз напомнил, как важно, чтобы бойцов на передовой ждали родные, поддерживая их своим вниманием. Он подчеркнул, что тыл должен оставаться надежным, потому что забота близких помогает преодолевать трудности.

    Ранее волшебник поделился самым заветным желанием: по его словам, он мечтает о мире на Земле и счастье для всех людей без исключения. Дед Мороз пожелал, чтобы в новом году счастье и благополучие пришли в каждый дом.

    В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России.

    Дед Мороз ранее поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.

    30 декабря 2025, 17:42
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    30 декабря 2025, 13:57
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе активных боевых действий в Купянске штурмовая группа украинской нацгвардии «Хартия» попала под интенсивный огонь российских военных и была уничтожена.

    Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия» в Купянске, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сейчас ситуация на этом участке фронта под полным контролем российских военных. Украинская армия продолжает масштабное контрнаступление в районе города.

    Отмечается, что за трое суток в Купянске украинские войска потеряли более 80 человек. Среди уничтоженных оказались наемники из Бразилии и бойцы «Хартии».

    В августе воюющее на стороне ВСУ подразделение из Мексики рассказывало о значительных потерях и пропавших без вести в бригаде «Хартия».

    30 декабря 2025, 22:01
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 12:41
    Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области, а группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Глушковки, Купянска-Узлового, Подолов Харьковской области, Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ возле Благодатовки и Великой Шапковки Харьковской области с целью прорыва в Купянск. При этом были уничтожены до 20 боевиков.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 190 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорья, Орехова, Преображенки Запорожской области и Садового Херсонской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Андреевки, Бариловки, Грабовского, Искриковщины и Павловки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Веселым и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, матсредств и горюче-смазочных материалов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Константиновки, Миньковки, Николаевки, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Братского, Покровского Днепропетровской области, Барвиновки, Нового Поля и Терноватого Запорожской областиэ

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ. Он также заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Напомним, в понедельник российские войска освободили Диброву в ДНР.

    30 декабря 2025, 23:18
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    30 декабря 2025, 23:05
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск

    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым портам Одесской области – Южному и Черноморску, в результате атаки были повреждены экономически важные объекты портовой инфраструктуры.

    Вооружённые силы России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области. В ходе атаки были повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, а также ключевые экономические сооружения региона, передает Lenta.ru.

    По имеющимся данным, удары наносились дронами-камикадзе. В результате были повреждены сухогруз с зерном и резервуары для хранения растительного масла. Сухогруз шел под флагом Панамы.

    В Telegram-канале «Военный Осведомитель» опубликованы фотографии с повреждениями судов Emmakris III и Captain Karam, которые также заходили в порты области под панамским флагом. По мнению авторов Telegram-канала, атака могла быть произведена относительно маломощными дронами, такими как БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Авторы ресурса связывают удары с возможной деятельностью центра «Рубикон».

    Ранеее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

    30 декабря 2025, 14:51
    Во Франции потребовали оценить причастность НАТО к атаке на резиденцию Путина

    Французский политик Филиппо призвал расследовать причастность Парижа к атаке на Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Руководитель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Он заявил, что реакция главы США Дональда Трампа на этот инцидент показательна: «Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс...».

    Филиппо подчеркнул необходимость скорейшей оценки возможной причастности Франции, других стран Европы и НАТО к этому инциденту, назвав его актом саботажа. Он обратил внимание на последствия такой атаки и риск обострения международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Американский обозреватель Эдди Гонсалес счел попытку атаки проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    30 декабря 2025, 11:44
    Сырский обвинил командира батальона ВСУ в утрате документов в Гуляйполе

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон 102-й бригады терробороны ВСУ оставил командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, но не уничтожил стратегически важные документы, хотя имел на это время, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

    Сырский заявил, что батальон 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, покидая командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, не уничтожил стратегически важные документы, несмотря на то что у его бойцов была на это возможность, передает ТАСС.

    Сырский подчеркнул, что назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. По его словам, будет дана правовая оценка действиям командира батальона.

    По его словам, командир батальона получил от комбрига четкий приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что содержит секретную информацию.

    Главком ВСУ добавил, что, по его данным, у военных действительно было достаточно времени для уничтожения документов. Сырский уточнил, что бойцы могли просто сжечь все бумаги, однако этого не сделали.

    Ранее штурмовики группировки «Восток» захватили командный пункт батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Представитель украинских сил сообщил, что начато расследование по факту оставления пункта командования с личными вещами.

    27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя.

    31 декабря 2025, 04:35
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    30 декабря 2025, 12:45
    ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 823 беспилотника, 641 ЗРК, 26 796 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 404 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров.

    В понедельник ВС России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

    30 декабря 2025, 14:49
    Омбудсмен Украины признал убийства в ТЦК

    Украинский омбудсмен Лубинец признал убийства граждан в центрах комплектования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о случаях гибели украинцев прямо в территориальных центрах комплектования, отметив стремительный рост жалоб на нарушения прав граждан в стране.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец признал, что украинцы гибнут на территории территориальных центров комплектования, об этом он заявил в интервью украинскому журналисту, передает ТАСС.

    Лубинец рассказал о происшествии, когда молодой доброволец был задержан сотрудницами ТЦК и отправлен в отделение. Там после вручения повестки он вскоре оказался в больнице с тяжелой травмой головы, после чего скончался.

    Омбудсмен отметил, что за год получил почти 6 тысяч жалоб от граждан на действия сотрудников ТЦК, связанных с принудительным выполнением мобилизационных мероприятий. По его словам, подобные случаи насилия провоцируют ответную агрессию среди граждан, что приводит к поджогам и нападениям на машины военнослужащих.

    Лубинец подчеркнул рост числа конфликтных эпизодов, упомянув случай во Львове, когда гражданский убил представителя ТЦК. Он призвал обе стороны прекратить эскалацию насилия и предупредил, что дальнейшая радикализация приведет к катастрофическим последствиям для общества и государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители на Украине начали активнее информировать российских военных о передвижениях сотрудников ТЦК.

    В различных городах люди выступают против насильственной мобилизации, объединяясь в массовые группы, чтобы защищать земляков. В таких стычках украинцы зачастую используют разные подручные средства, а не только кулаки.

    При этом командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости насильственной мобилизации.

    30 декабря 2025, 18:30
    Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска

    Минобороны: ВСУ пытались прорваться в Московку на пикапах и были уничтожены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по технике Вооруженных сил Украины, которые пытаются прорваться в населенный пункт Московка на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщает, что наблюдается тактика атак небольшими группами, которые используют пикапы для передвижения, передает ТАСС.

    «Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться в населенный пункт», – заявили в Минобороны. По их информации, бойцы активно используют FPV-дроны для выявления и уничтожения такой техники.

    Ранее беспилотные системы группировки «Запад» ликвидировали три автомобиля и военнослужащих ВСУ у Соболевки на Купянском направлении.

    31 декабря 2025, 09:09
    Силы ПВО за ночь уничтожили 86 БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило об уничтожении 86 БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над акваторией Чёрного моря, сообщило Министерство обороны России.

    В период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря дежурные силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Большая часть БПЛА была ликвидирована над акваторией Черного моря – 56 аппаратов.

    Над Брянской областью было сбито девять беспилотников, тогда как над Липецкой областью средства ПВО уничтожили восемь дронов. Столько же беспилотников было перехвачено над территорией Республики Крым за тот же временной отрезок.

    Кроме того, пять аппаратов украинских сил были уничтожены над Краснодарским краем. Данные о разрушениях или пострадавших не приводятся.

    В Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека, были повреждены несколько домов, причал и нефтеперерабатывающий завод.

    ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Запорожской области, что привело к аварийному отключению электроснабжения.

    30 декабря 2025, 22:33
    В РПЦ сообщили о гибели в ДНР протоиерея Василия Кийко

    Tекст: Катерина Туманова

    Священник Донецкой епархии протоиерей Василий Кийко трагически погиб во время выполнения пастырского долга на территории Красноармейского района ДНР, где был настоятелем Покровского храма села Гришино.

    «В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино Красноармейского района Донецкой Народной Республики», – сообщили  на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

    Прихожане храма смогли забрать тело священника с места гибели, однако из-за чрезвычайных обстоятельств чин погребения будет совершен заочно. Донецкая епархия призвала духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении его души и выразила соболезнования родным и близким погибшего.

    Василий Кийко родился 1 января 1964 года в Днепропетровской области, с 1997 года занимал должность настоятеля Покровского храма. В 1999 году его возвели в сан протоиерея. До этого он получил среднее образование, служил в Советской армии и исполнял церковные послушания в нескольких приходах Донбасса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили присвоить звание Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде. При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком.

    30 декабря 2025, 20:23
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.

    Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.

    Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    30 декабря 2025, 14:20
    На Украине периоды отключения света достигли двух третей суток

    СМИ сообщили о массовых отключениях электричества на Украине до 15 часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители центральных и восточных регионов Украины ежедневно сталкиваются с многочасовыми отключениями света, достигающими до 15 часов в сутки, что связано с повреждениями энергосистемы страны, отмечают местные СМИ со ссылкой на экспертов отрасли.

    Гендиректор украинского холдинга «ДТЭК» Максим Тимченко заявил, что жители центральной и восточной части Украины в среднем ежедневно остаются без электричества на период от 10 до 15 часов. Как передает ТАСС, в интервью Fox News он указал, что в определенный момент времени до 90% генерации электроэнергии на Украине отключалось или получало повреждения в результате последних событий.

    Напомним, до февраля 2022 года общая мощность энергосистемы Украины составляла 56 ГВт, что позволяло обеспечивать не только внутренние нужды, но и экспорт электроэнергии. Сейчас этот показатель снизился до 13,13 ГВт. Этого объема недостаточно для полноценного обеспечения страны в зимний период.

    В последние месяцы власти Киева не раз объявляли о новых повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов введены многочасовые графики отключения света, а руководство «Укрэнерго» полагает, что ситуация может сохраниться до весны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экономист Иван Лизан заявил, что ситуация в украинской электроэнергетике оценивается как крайне тяжелая из-за накопленного ущерба от российских ударов по энергообъектам.

    Напомним, в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК на Украине.

    В тот же день в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

