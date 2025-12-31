Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом

Всероссийский Дед Мороз поздравил с Новым годом бойцов СВО

Tекст: Мария Иванова

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине, с наступающим Новым годом, передает ТАСС.

Он обратился к военнослужащим, пожелав им добра, здоровья и сил для всех начинаний, а также отметил: «Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!»

Дед Мороз напомнил, как важно, чтобы бойцов на передовой ждали родные, поддерживая их своим вниманием. Он подчеркнул, что тыл должен оставаться надежным, потому что забота близких помогает преодолевать трудности.

Ранее волшебник поделился самым заветным желанием: по его словам, он мечтает о мире на Земле и счастье для всех людей без исключения. Дед Мороз пожелал, чтобы в новом году счастье и благополучие пришли в каждый дом.

В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России.

Дед Мороз ранее поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.