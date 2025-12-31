В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по всей России
В преддверии Нового года праздничные сани Деда Мороза отправились из Великого Устюга, чтобы за один день преодолеть 11 часовых поясов России.
Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по России, сообщает РИА «Новости».
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря будут пересекать воздушное пространство страны, за сутки преодолев 11 часовых поясов. Весь путь волшебного путешествия можно отследить онлайн – для этого Росавиация создала специальную интерактивную карту.
Путешествие Деда Мороза было анонсировано Минтрансом и Росавиацией накануне, 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение волшебника по всем воздушным трассам.
По словам министра, это необходимо, чтобы «все дети получили свои подарки в срок». Путешествие стало традицией и символизирует объединение разных уголков России в новогоднюю ночь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.
Между тем 25 декабря Санта-Клаус посетил Международную космическую станцию во время своего традиционного турне, о чем сообщили в NORAD.
Всероссийский Дед Мороз назвал свою главную мечту.