NORAD сообщило о визите Санты на МКС в Рождество

NORAD зафиксировало появление Санта-Клауса на борту МКС

Tекст: Мария Иванова

Санта-Клаус в рамках своего ежегодного рождественского турне побывал на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). Согласно данным онлайн-карты от NORAD, Санта, находясь в Латинской Америке, неожиданно поднялся на высоту орбиты МКС, а затем продолжил свой маршрут в сторону Гватемалы.

Командование отмечает, что к 8 утра по московскому времени Санта-Клаус успел раздать более 6,4 млрд подарков детям по всему миру.

Это данные ежегодного проекта «NORAD следит за Сантой», который начал работу еще в 1955 году, когда в результате ошибки номер телефона, рекламируемый как прямая линия для звонков Санте, оказался горячей линией командования ПВО.

Сейчас за путешествием Санты наблюдают с помощью современных спутников, наземных радаров, самолетов-истребителей в небе США и Канады, а также с помощью специальных Santacam-камер. В качестве ориентира для оборудования служит красный нос оленя Рудольфа, который заметен на радарах благодаря своей яркости.

