  • Новость часаМинобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборам на Украине потребуется жесткость США
    США готовят наземные удары по Венесуэле
    В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов
    Ирландия захотела вступить в НАТО
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    3 комментария
    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня

    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Пентагон сообщил о слежке за Сантой с помощью радаров и истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (16)
    13 декабря 2025, 13:18 • Новости дня
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей
    @ Карпов Сергей/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования пожарной безопасности, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    По его словам, штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей может быть наложен на россиян за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома или окнах при нарушении правил пожарной безопасности, передает РИА «Новости». «Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», – рассказал Машаров.

    По его словам, в законодательстве отсутствует прямой запрет на использование гирлянд с внешней стороны окон или фасадов. Однако любые работы, предполагающие сверление стен, установку кронштейнов или внесение изменений в конструкцию фасада, должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

    Машаров рекомендует получать письменное согласие от УК или ТСЖ, чтобы избежать возможных претензий. Он также советует в случае невозможности договориться украшать окна или балкон изнутри – тогда претензий не возникнет.

    В случае жалобы от соседей или управляющей компании территориальные органы МЧС могут провести проверку. Штраф возможен только при нарушении пожарных правил, например, если гирлянда не предназначена для использования на улице. Сотрудники МЧС сначала осматривают место установки и, если основания подтверждаются, составляют административный протокол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали украшать елку в год Огненной Лошади игрушками красного, золотистого или оранжевого цветов. Специалисты советовали использовать для декора фигурки лошадей, подковы и ленты для привлечения удачи.

    Комментарии (17)
    15 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций

    Глава AmCham Эйджи: Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    В интервью RTVI Эйджи заявил, что общий ущерб, включая потенциальные потери для отдельных компаний, может достигать почти 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса». Глава AmCham пояснил, что к этим потерям привели как санкции США, так и контрсанкции России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до 2027 года.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Импорт российского мороженого в США достиг рекорда за три года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, следует из данных американской статслужбы.

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимального значения с 2022 года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, в сентябре объем поставок российского мороженого составил 167 тыс. долларов. Эта сумма почти вдвое превышает показатели августа и в три раза больше результата сентября 2024 года.

    В январе–сентябре текущего года США импортировали российского мороженого уже на 605,4 тыс. долларов, что на треть выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Однако, несмотря на рост за последний год, объемы ввоза такого десерта остаются заметно ниже рекордных значений последних лет.

    В 2022 году экспорт российского мороженого в США достигал 8,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вышла в лидеры по экспорту морепродуктов в Южную Корею. Ким Чен Ын ввел запрет на использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Участникам ВЭФ-2025 предложили мороженое с символикой тигра.

    Комментарии (16)
    15 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Американский словарь назвал слово года

    Американский словарь Merriam-Webste назвал «слоп» главным словом 2025 года

    Американский словарь назвал слово года
    @ Stephan Savoia/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский словарь Merriam-Webster выбрал slop («слоп») в качестве слова 2025 года.

    Как отмечается в сообщении, slop теперь означает «низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью ИИ: абсурдные видеоролики, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные сгенерированные медиапродукты», передает Ura.ru.

    Термин slop описывает новый масштаб массового цифрового контента низкого качества, связанный с распространением нейросетей и автоматической генерацией текстов, видео и изображений. В последние месяцы это слово стало активно использоваться для обозначения потоковых и цифровых публикаций, создаваемых без участия человека, а также интернет-мемов и так называемых инфошумов.

    Само слово slop известно в английском языке с XVIII века – тогда им называли слякоть, грязь и пищевые отходы. Сегодня этот термин приобрёл новые коннотации и закрепился как метафора для информационных «отходов» цифровой эпохи.

    Ранее сообщалось, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа», оно стало самым популярным в этом году.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе

    Политолог Соколов: США разрушили до основания европейскую картину мира

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики Германии десятилетиями считали, что интересы ФРГ полностью повторяют курс трансатлантического единства. Теперь же эта точка зрения полностью теряет право на существование, поскольку США намеренно разделяют некогда общий Запад на Америку и Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana закончились.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений. Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера. Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике. Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – резюмировал Соколов.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп

    Адвокат Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски, отметил адвокат Антон Пивоваров.

    Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

    Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

    В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

    Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

    Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

    Ранее россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией

    Политолог Козюлин: Россия для европейцев является наиболее понятным противником

    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией
    @ Sven Simon/imago-images/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы для ЕС со стороны России для более активной работы над милитаризацией страны. Показывая гражданам понятного врага, он сможет без значительного волнения в обществе перестроить экономику страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились.

    «Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца. Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – иронизирует Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.

    «Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.

    «Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте. Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком», – говорит он.

    «Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.

    «Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    14 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Юрист Хаминский предупредил о штрафе и тюремном сроке за вырубку ели

    Tекст: Катерина Туманова

    Вырубка елки может привести не только к административному, но и к уголовному наказанию, если экологический ущерб от незаконной вырубки будет сочтен значительным, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Если ущерб от самовольной вырубки ели небольшой, предусмотрено административное наказание: граждане заплатят штраф от трех тыс. до четырех тыс. рублей, а юридические лица – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, рассказал он РИА «Новости».

    При использовании техники или вырубке в лесопарковых зеленых поясах, штраф для граждан возрастет до пяти тыс. рублей с конфискацией дерева, а для организаций – до 500 тыс. рублей.

    Хаминский подчеркнул, что за такие правонарушения предусмотрены значительно более строгие меры.

    Если же ущерб от вырубки будет признан значительным, например, когда срублено дерево редкой породы, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    «В таком случае штраф уже может составить до 500 тыс. рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет», – сообщил юрист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Машаров рассказал, что за гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей. При этом эксперты  рекомендовали украшать елку в год Огненной Лошади игрушками красного, золотистого или оранжевого цветов.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 04:42 • Новости дня
    WSJ: Уиткофф проведет переговоры с Макроном, Стармером и Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Как передает The Wall Street Journal, спецпосланник США Стивен Уиткофф прибудет в Берлин для переговоров с представителями Великобритании, Франции, Германии и президентом Владимиром Зеленским.

    Переговоры запланированы на воскресенье и понедельник, участие в них подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.

    По информации WSJ, миссия Уиткоффа направлена на преодоление разногласий между Киевом и Вашингтоном по возможным условиям мирной сделки по Украине, эта инициатива стала ответом на рассогласованность позиций сторон.

    Ранее европейские лидеры рассматривали возможность встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом для обсуждения предложения по американо-европейскому мирному плану, однако в итоге к переговорам был приглашен спецпредставитель администрации Джо Байдена.

    Трамп ранее подчеркивал, что представители США будут участвовать в подобных встречах только при гарантии высокой результативности диалога.

    Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус ранее сообщил, что канцлер Германии проведет 15 декабря в Берлине отдельную встречу с Владимиром Зеленским, после которой к ним присоединятся советники и лидеры ряда стран ЕС и НАТО. Кроме того, по данным газеты Bild, в повестке дня обозначены переговоры в составе «евротройки»: Германия, Великобритания, Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

    Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

    Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 20:13 • Новости дня
    Трамп и его супруга Мелания передали личное послание Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании, в котором содержались поздравления с Рождеством и слова благодарности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко через спецпосланника Джона Коула. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что послание содержало слова благодарности за гостеприимство, которое делегации США традиционно оказывают в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В послании Трамп и его супруга поблагодарили Лукашенко за подарки, которые президент Белоруссии ранее передал им. Семья Трампов также поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством и пожелала счастливых праздников, подчеркнув радушный прием американской делегации в Минске.

    Эйсмонт отметила, что Трамп выразил желание получить подробности о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря, сразу после возвращения спецпосланника Коула в США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 04:52 • Новости дня
    Honda решила увеличить импорт машин из США

    Tекст: Денис Тельманов

    Японский автопроизводитель рассматривает увеличение импорта автомобилей из США для снижения дефицита торговли между странами.

    Как передает ТАСС, компания Honda Motor может увеличить поставки своих автомобилей из США в Японию на фоне обеспокоенности Белого дома торговым дефицитом. Японский автопроизводитель проводит исследование рынка для определения наиболее востребованных автомоделей, которые будут импортироваться в Японию с американских заводов.

    Ранее аналогичные планы по расширению импорта из США рассматривала компания Toyota Motor, а Nissan Motor намерена принять окончательное решение после тщательного анализа ситуации на рынке, сообщает ТАСС.

    Снижение торгового дефицита являлось одной из главных тем переговоров между Токио и Вашингтоном по поводу импорта и действующих импортных пошлин, введенных по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Также японское правительство обсуждает возможность продажи автомобилей, произведенных в США, без обязательных дополнительных испытаний, против которых неоднократно выступали американские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Honda в Мексике остановил выпуск автомобилей из-за нехватки полупроводников.

    Главный исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли предупредил, что после отмены федеральных налоговых льгот в США продажи электромобилей могут резко упасть.

    Комментарии (0)
    Главное
    Росфинмониторингу разрешили получать всю информацию о переводах по картам
    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи
    Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска
    ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области
    Американский словарь назвал слово года

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации