Дед Мороз назвал Санта Клауса, Йоулупукки и Баббо Натале своими друзьями

Tекст: Мария Иванова

На пресс-конференции в Москве Дед Мороз, главный волшебник России, заявил, что поддерживает дружеские отношения с Санта Клаусом, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсманом, передает ТАСС. Выступая перед журналистами, Дед Мороз отметил, что сказка не знает границ и проходит сквозь любые преграды.

Дед Мороз также рассказал о своем предновогоднем путешествии по городам и селам России, где он проверял готовность к Новому году. В рамках этого путешествия он посетил Китай, Германию, Бельгию, Францию и Индию. После завершения своего тура по миру волшебник возвращается в родной Великий Устюг.

Психолог Анетта Орлова и замдиректора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук также приняли участие в пресс-конференции. Орлова посоветовала готовиться к празднику, оставаясь верным своим ценностям и близким, а Ковальчук представила королевского питона Николая, символ наступающего года.

Пресс-конференция завершилась пожеланием Деда Мороза оставить все печали и обиды в уходящем году. Он предложил загадать желание под бой курантов, чтобы на Земле наступил мир и все люди были счастливы.

Напомним, Всероссийский Дед Мороз рассказал газете ВЗГЛЯД, как относится к раннему украшению городов и не помешает ли оно ожиданию праздника и предновогоднему настроению.

Между тем опрос выявил, что 37% россиян в письме Деду Морозу попросили бы победу России в спецоперации, более половины россиян загадывают желания под бой курантов.

Накануне сообщалось, что новогодняя елка на Соборной площади Кремля была украшена гирляндами длиной два километра и более чем 2,5 тыс. игрушек, включая светодиодные элементы и уникальные украшения.

