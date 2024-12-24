Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Дед Мороз назвал Санта Клауса, Йоулупукки и Баббо Натале своими друзьями
Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.
На пресс-конференции в Москве Дед Мороз, главный волшебник России, заявил, что поддерживает дружеские отношения с Санта Клаусом, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсманом, передает ТАСС. Выступая перед журналистами, Дед Мороз отметил, что сказка не знает границ и проходит сквозь любые преграды.
Дед Мороз также рассказал о своем предновогоднем путешествии по городам и селам России, где он проверял готовность к Новому году. В рамках этого путешествия он посетил Китай, Германию, Бельгию, Францию и Индию. После завершения своего тура по миру волшебник возвращается в родной Великий Устюг.
Психолог Анетта Орлова и замдиректора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук также приняли участие в пресс-конференции. Орлова посоветовала готовиться к празднику, оставаясь верным своим ценностям и близким, а Ковальчук представила королевского питона Николая, символ наступающего года.
Пресс-конференция завершилась пожеланием Деда Мороза оставить все печали и обиды в уходящем году. Он предложил загадать желание под бой курантов, чтобы на Земле наступил мир и все люди были счастливы.
Напомним, Всероссийский Дед Мороз рассказал газете ВЗГЛЯД, как относится к раннему украшению городов и не помешает ли оно ожиданию праздника и предновогоднему настроению.
Между тем опрос выявил, что 37% россиян в письме Деду Морозу попросили бы победу России в спецоперации, более половины россиян загадывают желания под бой курантов.
Накануне сообщалось, что новогодняя елка на Соборной площади Кремля была украшена гирляндами длиной два километра и более чем 2,5 тыс. игрушек, включая светодиодные элементы и уникальные украшения.