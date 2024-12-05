Главный Дед Мороз России одобрил украшение городов к Новому году в начале декабря

Tекст: Татьяна Косолапова

«Не так важно, когда начинать украшение города или дома к Новому году, ведь каждый сам решает, когда к нему приходит ожидание праздника и желание новогодних чудес.

В моем родном Великом Устюге так повелось, что широкая подготовка к Новому году начинается со дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, когда зажигаются огни на первой новогодней елке, и по стране шагает ожидание сказки», – говорит Дед Мороз. Его слова передала пресс-служба главного волшебника страны.

Он также отметил, что в сказочной Вотчине ожидание Нового года – и вовсе круглый год.

«Давайте же дарить друг другу праздничное настроение и делать мир вокруг краше и наряднее! Будет то за неделю до Нового года или за несколько месяцев – не так важно! Главное – желание творить добрые дела и радовать друг друга, а это, поверьте мне, всегда к месту и всегда вовремя!», – заключил главный волшебник страны.

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