Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Главный Дед Мороз России одобрил украшение городов к Новому году в начале декабря
Новогодние украшения в российских городах стали появляться в последние годы в начале декабря, а то и вовсе в ноябре, когда до праздника еще остается месяц. Газета ВЗГЛЯД спросила Всероссийского Деда Мороза, как он относится к столь ранему украшению городов и не помешает ли оно ожиданию праздника и предноговогоднему настроению.
«Не так важно, когда начинать украшение города или дома к Новому году, ведь каждый сам решает, когда к нему приходит ожидание праздника и желание новогодних чудес.
В моем родном Великом Устюге так повелось, что широкая подготовка к Новому году начинается со дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, когда зажигаются огни на первой новогодней елке, и по стране шагает ожидание сказки», – говорит Дед Мороз. Его слова передала пресс-служба главного волшебника страны.
Он также отметил, что в сказочной Вотчине ожидание Нового года – и вовсе круглый год.
«Давайте же дарить друг другу праздничное настроение и делать мир вокруг краше и наряднее! Будет то за неделю до Нового года или за несколько месяцев – не так важно! Главное – желание творить добрые дела и радовать друг друга, а это, поверьте мне, всегда к месту и всегда вовремя!», – заключил главный волшебник страны.
Ранее главную новогоднюю ель России выбрали в деревне Знаменка Подмосковья.