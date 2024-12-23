Главную новогоднюю елку украсили в Кремле

Главную новогоднюю елку на Соборной площади Кремля украсили двумя километрами гирлянд

Tекст: Мария Иванова

Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, сообщает РИА «Новости».

Елка, представленная в понедельник, украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами, которые переливаются разными цветами.

Как сообщили в пресс-службе управления делами президента, для украшения использовали два километра гирлянд и более 2,5 тыс. игрушек.

«Завершены работы по монтажу и украшению елки. На ней разместились два километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений – 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. В этом году особое внимание уделили маленьким украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева», – сообщили в пресс-службе.

Тематика оформления елки в этом году отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг нее изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев страны.

После праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые деревья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров из подмосковной деревни Знаменка для украшения Кремля на Новый год.

Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, нашедшему главную новогоднюю ель страны, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet для выполнения служебных обязанностей.

Главная елка России на Соборной площади Кремля уступила только венскому дереву, высота которого составляет 34 метра, заняв второе место среди натуральных новогодних деревьев в Европе.