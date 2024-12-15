Кремлевская новогодняя елка стала второй по высоте в Европе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РИА «Новости», первое место заняло дерево, украшающее Вену, высота которого составляет 34 метра. Третье место по высоте среди европейских елок заняла елка из Рима, она всего на один метр ниже кремлевской. Польская елка в Варшаве имеет высоту 27 метров, а лондонская – 25 метров.

В других городах мира высота новогодних символов варьируется. В Вашингтоне елка высотой 24 метра, в Берлине 23 метра, а в Праге и Любляне деревья достигли высоты 22 и 21 метра соответственно. В городах Будапешт, Амстердам, Вильнюс, Афины и Брюссель елки имеют высоту 20 метров.

В Сеуле дерево высотой 19 метров, в Токио – 14 метров, в Таллине – 16 метров, а в Софии – 15 метров. Некоторые города выбирают искусственные елки: в Сан-Паулу высота такой конструкции составляет 53 метра, в Мадриде – 37 метров, в Джакарте – 33 метра, а в Бухаресте и Лиссабоне – 30 метров. В Сиднее и Париже искусственные деревья достигают 25 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новогоднюю ель для Кремля выбрали в Московской области, из 15 кандидатов вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Участковому лесничему Игорю Левочкину, нашедшему эту ель, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet. Главная ель страны, имеющая возраст 90 лет, высоту 25 метров и диаметр ствола 60 сантиметров, отвечала строгим критериям отбора.

Напомним, в 2023 году в Кремль доставили главную праздничную 25-метровую ель из Щелковского городского округа Подмосковья.