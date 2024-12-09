Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.3 комментария
Нашедшему главную ель России лесничему подарили автомобиль
Нашедший главную ель России лесничий Игорь Левочкин получил Niva Chevrolet
Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, нашедшему главную новогоднюю ель страны, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet для выполнения служебных обязанностей.
Старший участковый лесничий Дровинского лесничества Игорь Левочкин получил новый автомобиль Niva Chevrolet. Подарок лесничему вручили за то, что он нашел главную новогоднюю елку страны. Каждый год предусмотрено выделение автомобиля, и в этом году выбор пал на модель Niva Chevrolet, которая будет использоваться для служебных нужд, передает РИА «Новости».
Директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов сообщил журналистам, что заветную ель нашли еще в июне. «Это все очень серьезная и сложная операция. В течение четырех месяцев весь наш филиал во время патрулирования территории государственного лесного фонда занимался поиском самой лучшей ели по параметрам», – отметил Ширинов.
Ель, возраст которой составляет 90 лет, высотой 25 метров и диаметром ствола 60 сантиметров, была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Дерево было выбрано из пятнадцати кандидатов в Московской области. Отбор проходил по строгим параметрам, включая форму, объем хвои, состояние лап и внешний вид.
Ранее сообщалось, что специалисты Управделами президента выбрали и привезут 90-летнюю ель высотой 30 метров из подмосковной деревни Знаменка для украшения Кремля на Новый год. Ее возраст составляет 90 лет, высота равна 25 метрам, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах веток составляет восемь метров.
В 2023 году в Кремль доставили главную праздничную 25-метровую ель из Щелковского городского округа Подмосковья.