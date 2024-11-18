Главную новогоднюю ель России выбрали в деревне Знаменка Подмосковья

Tекст: Мария Иванова

Главная новогодняя ель России прибудет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка, сообщает ТАСС. Это 90-летнее дерево, выбранное среди почти трех десятков кандидатов, будет главной украшением новогоднего праздника в Кремле.

Ель была выбрана по строгим критериям, учитывающим высоту, возраст, диаметр ствола и другие параметры.

Высота дерева составляет 30 метров, его возраст – 90 лет, а диаметр ствола – 60 сантиметров. Размах нижних ветвей достигает восьми метров, что делает дерево идеальным для транспортировки и установки. В Управлении делами отметили, что ель имеет насыщенную окраску хвои и правильную пирамидальную форму, что является важным критерием отбора.

Отбор главной новогодней ели проводился по «кремлевским стандартам», которые включают в себя не только физические характеристики, но и удобство доступа для техники к месту произрастания дерева.

Представители Управделами, правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Московской области провели тщательные поиски подходящего дерева, объехав более 3 тыс. километров.

Напомним, в 2023 году в Кремль доставили главную праздничную 25-метровую ель страны из Щелковского городского округа Подмосковья, а в 2022 году сообщалось, что главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа, высотой 27 метров.