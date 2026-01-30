Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Трамп подписал указ о возможности ввести пошлины против поставщиков нефти Кубе
США могут установить дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ.
Указ предусматривает возможность введения дополнительных адвалорных пошлин на любые импортируемые в США товары, если они произведены в странах, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Размер возможных пошлин в документе еще не определен. В указе отмечается, что подобные меры обоснованы в том числе сотрудничеством между Кубой и Россией, передает ТАСС.
Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения поставок энергоносителей и ищет чиновников, способных обеспечить смену политического руководства на Кубе.