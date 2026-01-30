  • Новость часаПатрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    30 января 2026, 03:15 • Новости дня

    Трамп подписал указ о возможности ввести пошлины против поставщиков нефти Кубе

    Tекст: Антон Антонов

    США могут установить дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ.

    Указ предусматривает возможность введения дополнительных адвалорных пошлин на любые импортируемые в США товары, если они произведены в странах, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Размер возможных пошлин в документе еще не определен. В указе отмечается, что подобные меры обоснованы в том числе сотрудничеством между Кубой и Россией, передает ТАСС.

    Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения поставок энергоносителей и ищет чиновников, способных обеспечить смену политического руководства на Кубе.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой

    Комик Махер жестко высмеял Трампа за угрозы захватить Гренландию

    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой
    @ Evan Agostini/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеведущий и комик Билл Махер в резкой форме высмеял президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о возможном «силовом» получении контроля над Гренландией. Он сравнил действия главы Белого дома с собакой, которую стошнило на ковер, а она потом все съела.

    «Гренландия – я думал, он о ней забыл, – иронизировал Махер. – Помните, в начале срока он тоже говорил про Гренландию? А потом я подумал: "Ок, иногда проблемы с мозгом проходят"». Но на этой неделе Трамп снова заговорил: «Мы возьмем ее силой!»

    Махер пошутил, что министр обороны Пит Хегсет от волнения даже запустил дрон по собачей упряжке гренландцев, сообщает TV Insider.

    Махер также рассказал, что Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз путал Гренландию с Исландией, что, по словам комика, выглядело неловко. Он пошутил, что это похоже на ситуацию, когда «занимаешься сексом с одной страной, а выкрикиваешь название другой».

    Комик также отметил, что Трамп сначала угрожал применить силу против Гренландии, а затем отказался от этой идеи. Махер назвал это «победой над проблемой, которой не было, пока он ее не создал». «Собаку стошнило на ковер – и она сама все съела. Проблема решила сама себя», – пошутил он на эту тему.

    Махер также подверг сомнению заявления президента о наличии «рамочного соглашения» по Гренландии, назвав их абстрактными и не подкрепленными деталями. Ведущий иронизировал, что США и раньше имели базы и возможность добычи полезных ископаемых в Гренландии, но теперь «их все ненавидят». «То, что Fox News называет «искусством сделки», – заключил комик.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп и генсек НАТО Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    29 января 2026, 11:09 • Новости дня
    TWZ: Трамп пригрозил Ирану «массивной армадой» и уничтожением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в ближневосточный регион авианосной ударной группы, пригрозив Тегерану серьезными последствиями при отказе от ядерной сделки.

    Глава Белого дома заявил о переброске сил через соцсети о «массивной армаде», которая движется к Ирану, пишет The War Zone.

    Армада «движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью», указал он.

    Речь идет об авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln. В зону ответственности центрального командования также прибыли три эсминца и разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint. Всего в регионе сейчас находятся 10 американских военных кораблей.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате подчеркнул необходимость присутствия войск на случай возможной атаки со стороны Тегерана. Он отметил, что Вашингтон не знает, как будут развиваться события в случае падения нынешнего иранского правительства.

    Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не предоставят свое воздушное пространство для ударов по Ирану. При этом Турция призвала Трампа воздержаться от войны, а Израиль готовится к возможной эскалации конфликта.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    29 января 2026, 15:14 • Новости дня
    В ЮАР сняли с проката фильм о Мелании Трамп

    В ЮАР отозвали из проката фильм о Мелании Трамп

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Документальная лента о жизни Мелании Трамп не выйдет в кинотеатрах ЮАР, несмотря на включение фильма в репертуар крупнейших киносетей страны, пишут местные СМИ.

    Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, запланированный к показу в ЮАР с 30 января, был снят с проката во второй половине дня 28 января. Глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу пояснил изданию News 24, что «в связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране». Он отказался раскрывать детали решения и не уточнил причины полной отмены показа ленты, отмечает ТАСС. 

    Filmfinity обладала эксклюзивными правами на распространение фильма «Мелания» в ЮАР, а ведущие киносети уже включили его в свои программы. После отзыва картины из проката все показы отменены. Сюжет фильма посвящен 20 дням жизни Мелании Трамп накануне инаугурации президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики. Он также отметил, что представителей ЮАР не пригласят на мероприятия G20 в 2026 году в штате Флорида.

    Позже у здания посольства США в столице ЮАР прошел протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро.


    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    29 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете интересов России в сделке «ЛУКОЙЛа» и Carlyle

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы отечественной компании должны оставаться приоритетом в процессе сделки между «ЛУКОЙЛом» и Carlyle.

    Интересы российской компании должны быть обеспечены и соблюдены в рамках сделки между «ЛУКОЙЛом» и американской компанией Carlyle, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, такие сделки относятся к корпоративным договоренностям, которые не подлежат комментированию со стороны Кремля.

    «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми – это основа нашей позиции. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал представитель Кремля.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    29 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Представители Трампа встретились с активистами за отделение Альберты от Канады

    FT: Представители Трампа встретились с активистами за отделение Альберты от Канады

    Tекст: Вера Басилая

    Активисты, выступающие за независимость Альберты от Канады, трижды встречались с представителями Госдепартамента США в Вашингтоне для обсуждения поддержки, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным источников FT, встречи представителей администрации Дональда Трампа с активистами сепаратистского движения Альберты проходили в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Лидеры группы «Проект процветания Альберты» трижды провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США с апреля прошлого года.

    Как отмечает издание, новая встреча запланирована на февраль – активисты намерены запросить у США кредитную линию в размере 500 млрд долларов в случае одобрения референдума о независимости Альберты. Несмотря на это, источники, знакомые с позицией американской администрации, подчеркнули, что Вашингтон не собирается оказывать материальную поддержку движению за отделение, однако сам факт переговоров свидетельствует о напряженности между США и Канадой.

    Сторонники отделения заявляют, что Альберта вносит значительный экономический вклад в страну, но не получает адекватного политического представительства. По данным телеканала CBC, если власти провинции одобрят проведение референдума, он должен пройти не позднее 18 октября 2027 года, когда состоятся очередные выборы в Альберте.

    Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады.

    В Канаде разработали теоретическую модель отражения вторжения США с использованием партизанских методов, применявшихся афганскими моджахедами.

    29 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России

    Венгрия отказалась поддержать будущие санкции ЕС против российской нефти и газа

    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Венгрия не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам министра, Будапешт выступает категорически против включения подобных ограничений, отмечает ТАСС.

    Сийярто также рассказал, что глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече призывал ввести дополнительные санкции против России в сфере энергетики. Венгерские власти считают эти меры неприемлемыми и опасными для экономики страны.

    «Мы не согласимся немедленно запретить поставки дешевой российской нефти и природного газа с помощью пакета санкций в феврале», – подчеркнул Сийярто, общаясь с венгерскими журналистами. Его выступление транслировал телеканал М1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    29 января 2026, 11:12 • Новости дня
    TV2: Сотни флагов Дании разместили у посольства США в Копенгагене

    Tекст: Дарья Григоренко

    У здания посольства США в Копенгагене появились сотни датских флагов после того, как сотрудники диппредставительства убрали 44 флажка, установленных ветеранами в память о погибших в Афганистане соотечественниках, сообщили СМИ.

    Как пишет датский телеканал TV2, несколько сотен новых флагов Дании появились у посольства США в Копенгагене, передает РИА «Новости».

    TV2 ранее сообщал, что ветераны разместили флажки в цветочных ящиках у здания посольства, но спустя короткое время их убрали сотрудники охраны. Глава Ассоциации ветеранов Дании Карстен Расмуссен резко отреагировал на этот поступок, заявив: «Американскому послу стоило бы извиниться за такое бесчувственное отношение».

    Отмечается, акция памяти прошла на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа относительно вклада союзников в операцию в Афганистане. После удаления флагов у здания посольства, датские ветераны и их сторонники решили установить на этом месте уже несколько сотен национальных флагов.

    Ранее министры Британии резко отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что союзники США якобы держались в тылу в Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Британии признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей Афганистана в 2010–2012 годах обоснованы. Расследование ведется из-за действий бойцов спецназа SAS, которых обвиняют в убийстве более 50 безоружных афганцев.

    29 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне эскалации между США и Ираном

    Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, который является ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,44%

     относительно закрытия – до 68,34 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,66%, до 64,26 доллара, передает РИА «Новости».

    Американский президент накануне написал в соцсети, что американская «армада» направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он добавил, что следующая потенциальная атака США против Ирана будет более разрушительной, чем в июне 2025-года, призвав не допустить такого сценария.

    «Потенциальная угроза нападения привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов», – приводит Teuters комментарий аналитиков Citi. Они уточнили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель.

    29 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы

    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы за мягкость к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

