Индонезия заявила о готовности покупать нефть у России
Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, отдавая приоритет конкурентоспособной цене в условиях нестабильности на мировом энергетическом рынке, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.
Он заявил, что республика открыта к закупкам нефти у России, передает РИА «Новости».
По его словам, страна придерживается стратегии диверсификации источников энергоснабжения и не ограничивает себя только одним поставщиком топлива. Лахадалия отметил, что ключевым приоритетом для Индонезии остаются наличие товара и его конкурентная цена.
Министр подчеркнул, что возможность импорта российской нефти стала реальной после того, как США вновь открыли доступ к закупкам топлива, ранее находившегося под санкциями.
Лахадалия добавил, что правительство Индонезии рассматривает различные варианты поставок на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением лицензии до 11 апреля 2026 года.
Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, которые сейчас находятся в транзите.
Индия на фоне смягчения санкций со стороны США увеличила закупки российской нефти, подчеркивая независимость своей энергетической политики.