Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.
Национал-либеральная партия Румынии объявила об уходе в оппозицию
Национал-либеральная партия Румынии, лидером которой является отправленный в отставку премьер-министр Илие Боложан, официально перешла в оппозицию, передает пресс-служба политической силы.
«В нынешнем политическом контексте НЛП будет находиться в оппозиции, выполняя активную, ответственную и конструктивную роль в интересах граждан и экономической стабильности», – подчеркивается в заявлении партии.
Национал-либералы возложили ответственность за распад правящей коалиции на социал-демократов, назвав их ненадежными партнерами для создания нового правительства, передает РИА «Новости».
Представители НЛП отметили, что социал-демократы виновны в обострении политического кризиса в стране. При этом либералы пообещали продолжить поддержку ключевых приоритетов, среди которых реализация плана восстановления ЕС, вступление Румынии в ОЭСР и поддержание бюджетной стабильности.
Обострение политической ситуации в Румынии произошло из-за разногласий вокруг мер жесткой экономии. Боложан настаивал на сокращении расходов и введении налогово-бюджетных мер для снижения дефицита бюджета и сохранения доступа к европейским фондам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Инициаторами отставки главы кабинета министров выступили представители Социал-демократической партии и «Альянса за объединение румын». Перед этим шесть министров и вице-премьер от социал-демократов одновременно покинули свои правительственные посты. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что намерен добиваться формирования нового прозападного кабинета без досрочных выборов.