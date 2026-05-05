Железнодорожная инфраструктура и предприятие повреждены в Полтавской области
Промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура получили повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Дьяковнич.
По его словам, тип предприятия не уточняется, однако из-за инцидента произошло массовое отключение газоснабжения. «Повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения осталось 3480 абонентов», – заявил Дьяковнич.
Он также добавил, что повреждения получила железнодорожная инфраструктура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной администрации Виталий Дьяковнич сообщил о повреждении линии электропередачи и одного из промышленных предприятий в Полтавской области.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об атаке на газовую инфраструктуру в Днепропетровской и Полтавской областях и о прекращении газоснабжения в девяти населенных пунктах.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по тепловозоремонтному заводу и авиабазе в Полтавской области, а также по железнодорожной станции в Кировограде.