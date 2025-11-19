В США неонацист из Грузии признал вину в попытке отравления еврейских детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неонацист из Грузии Михаил Чхиквишвили признал свою вину в американском суде в организации заговора с целью нападения на евреев и представителей расовых меньшинств, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина был лидером неонацистской группировки Maniac Murder Cult. Группировка распространяла призывы к расовой и религиозной вражде в социальных сетях.

В материалах суда говорится, что под влиянием идеологии этой группировки подросток устроил стрельбу в одной из школ Нэшвилла, жертвой стал один человек, еще двое получили ранения. Чхиквишвили лично ездил в Нью-Йорк с 2022 года, где активно пропагандировал свои идеи.

В 2023 году Чхиквишвили попытался внедрить агента ФБР под прикрытием в свои планы. Он поручил ему в костюме Санта-Клауса раздать отравленные конфеты в школах Бруклина детям евреев и представителей расовых меньшинств. В 2024 году его задержали в Молдавии и экстрадировали в США.

Прокуратура настаивает на 18 годах лишения свободы для Чхиквишвили.

