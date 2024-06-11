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    11 июня 2024, 14:28 • Политика

    США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов

    Эксперты объяснили решение США о поставках оружия неонацистам «Азова»

    США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинской нацбригаде «Азов». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Кроме того, боевики «Азова» часто фигурировали в новостях как виновники военных преступлений. Что же заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия?

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом накануне сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, «Азов» прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи». Данная норма не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» таких нарушений, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже вооружение Штатов в распоряжение «Азова». По данным газеты, налаживание поставок этой бригаде было приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что формирование могло бы быть «более эффективным» во время боев в Мариуполе весной 2022 года.

    Напомним, пребывание «Азова» в городе сопровождалось большим количеством военных преступлений. Так, местные жители рассказывали, что боевики не разрешали им пользоваться гуманитарными коридорами. Члены «Азова» расстреляли автобус с гражданским населением, направлявшийся за пределы города.

    За время пребывания в Мариуполе формирование отличилось особой жестокостью. Большое распространение приобрел эпизод с обнаруженным телом девушки, которую боевики до смерти запытали. Погибшая лежала в подвале одной из школ, на ней также была выжжена свастика. При этом украинская пропаганда пыталась возложить ответственность за данное зверство на ВС РФ.

    При этом «Азов» имеет репутацию крайне эффективного военного формирования. Так, во время боев за Авдеевку к населенному пункту была переброшена 3-я штурмовая бригада, основу которой составляли выходцы из данного формирования. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала стратегическое значение города.

    Несмотря на факты зверств, отношение США к «Азову» весьма специфично. В Штатах долгое время действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако еще в прошлом году появилась информация о нарушении этого принципа.

    Так, Washington Post в другом материале цитировала источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. В частности, конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в ВСУ и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена «Азова» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что местные власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Решение США начать поставки вооружений «Азову» негативно восприняли в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобная смена позиции Вашингтона говорит о том, что Штаты ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию.

    При этом Украина и ее народ используются лишь в качестве инструмента для достижения данной цели.

    Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости» назвал данный шаг США поддержкой фашизма. По его мнению, этот факт указывает на отсутствие у Белого дома принципов морали. «В этом вся суть политики лживой американской демократии, – уточнил он.

    В свою очередь, сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале проводит аналогию между сложившейся ситуацией и действиями Германии на третьем году войны, когда немецкие власти, поняв поражение в войне с СССР, начали раздавать вооружения жителям оккупированных территорий. По его мнению, Штаты уравняли себя с нацистами и боевиками ВСУ.

    Напомним, «Азов» появился в 2014 году в виде нацбатальона на базе МВД Украины. Его костяком стали неонацисты и футбольные ультрас в основном из Харькова и других городов на тот момент Юго-Востока Украины. Вопреки распространенному мнению, роль выходцев с Западной Украины в этом формировании всегда была минимальной. Позже «Азов» превратился в полк, принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе. Его неформальным куратором был экс-министр МВД Украины Арсен Аваков (признан экстремистом в России).

    После начала СВО «Азов», как наиболее боеспособное формирование, был сконцентрирован в Мариуполе, обеспечивая защиту промышленных активов олигарха Рината Ахметова.

    Однако ВС России и подразделениям ополчения из ЛДНР удалось не только блокировать основную группировку противника, но и пленить ее. Спустя время некоторые из руководителей «Азова» по обмену вернулись обратно на Украину. С декабря 2022 года полк начал заново набирать личный состав, а в начале 2023 года его расширили до бригады.

    Ранее члены подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие участники формирования, среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В экспертном сообществе отмечают, что американцы прекрасно осведомлены обо всех зверствах, к которым причастен «Азов». Однако в данном случае Вашингтоном движет желание нанести Москве максимальный ущерб. Подчеркивается, что Штаты не единожды в своей истории шли на «компромиссы» с собственными моральными принципами.

    «Азов» – это националистическое формирование. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на их знамени, напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого формирования есть боевое и политическое крыло. «Представители «Азова» являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он. Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова».

    «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством.

    Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно «Азов» считался американцами «токсичным». Сейчас же местная администрация фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник.

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден Мирошник.

    Поставки «Азову», по сути, и не прекращались, несмотря на отдельное решение Конгресса США, запрещающее помощь этому подразделению, отмечает Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала. «Теперь же о данной поддержке в Вашингтоне объявили публично», – добавил он.

    «В частности, на базах «Азова» российские военнослужащие уже находили боеприпасы и оружие иностранного производства. Кроме того, были обнаружены документы, свидетельствующие о прохождении боевиками подразделения курсов обучения армий стран НАТО»,

    – подчеркнул собеседник. «Напомню, наш Общественный трибунал на протяжении многих лет досконально фиксирует зверства «Азова» в отношении мирных жителей и солдат армии России. У нас есть показания жертв пыток и свидетелей убийств. Американцы знают об этих преступлениях и все равно поддерживают неонацистов, за что Вашингтон рано или поздно ответит», – акцентировал Григорьев.

    Формально «Азов» находится в реестре неонацистских организаций Конгресса США, и передавать оружие подразделению нельзя, напоминает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Но очевидно, что часть поставок попадала в руки к боевикам, что вызывало вопросы некоторых конгрессменов. Поэтому действующей американской власти необходимо было как-то оправдаться», – сказал он.

    «Более того, такой прецедент далеко не первый в истории США. Раньше американцы поставляли оружие по линии Госдепа или Пентагона так называемым Сирийским демократическим силам. Однако значительная часть группировок, входящих в состав этой коалиции, была связана с «Аль-Каидой*» (запрещена в России). Тогда Вашингтон прикрывался той же формулировкой – недостаточно доказательств террористической деятельности», – отмечает собеседник.

    «Очевидно, что в будущем действующую администрацию США будут обвинять в помощи неонацистскому подразделению. Но за просьбой о разрешении кроется чья-то конкретная фамилия. Данная формальность поможет переложить ответственность со всего Белого дома на отдельное лицо и переждать бурю», – заключил Дробницкий.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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