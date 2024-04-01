Боевики «Азова» рассказали, как их накачивали нацистской идеологией

Несмотря на суровые приговоры, некоторые из них все еще надеются на обмен. Однако шансы на возвращение домой у «азовцев» практически отсутствуют, сообщает НТВ.

Условия содержания в изоляторе, где они сейчас находятся, максимально суровые. Это, по мнению сотрудников УФСИН ДНР, должно помочь им осознать всю тяжесть своих деяний.

Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, как их накачивали нацистской идеологией. Лекции, запрещенная литература, пропаганда – все это было частью подготовки к карательным акциям.

Так, Артем Ступницкий в прошлом был кадровиком одного из подразделений неонацистов, попал в плен во время боев в Мариуполе, приговорен к 25 годам строгого режима. Осужденный рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать, разумеется, не хотел.

По словам Ступницкого, еще до начала боевых действий их накачивали нацистской идеологией. Для этого в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

Уже в ближайшее время после оформления всех документов бывших боевиков отправят непосредственно в колонии, где они будут отбывать наказание.