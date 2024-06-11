В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
В Кремле заявили о негативном отношении к решению поставлять «Азову» оружие
Россия крайне негативно относится к решению США разрешить поставлять оружие националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что речь идет об ультранационалистах, ультранационалистических вооруженных подразделениях, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Вашингтон ничем не гнушается, чтобы подавить Россию. США готовы даже на заигрывание с националистами.
Напомним, США сняли запрет на поставки оружия «Азову».