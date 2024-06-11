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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16
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    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня

    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского

    Рогов: Высоты у Старомайорского придадут динамики армии России

    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области тактически важно для Российской армии, заявил глава комиссии ОП России по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение, оно придаст динамики успешным действиям по продвижению на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    Рядом с населенным пунктом находятся высоты, которые позволят продвигаться российским подразделениям вперед. Это село станет залогом грядущих успехов ВС России, подчеркнул он.

    Минобороны России заявило, что в понедельник группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР.

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    10 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Снайпер ВСУ спрогнозировал новые потери территорий Украиной

    Снайпер ВСУ Прошинский: На Украине появится «серая зона» шириной в 20 километров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в скором времени утратит контроль над еще большим количеством территорий, они могут стать «серой зоной», заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью.

    На нескольких участках фронта украинская армия, вероятно, потеряет территории, включая остатки Донецкой области (ДНР), заявил Прошинский в интервью на YouTube, передает РИА «Новости».

    Также в теории ВСУ могут потерять часть Харьковской и Сумской областей, пояснил он. Вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 километров вглубь Украины.

    Прошинский отметил, что не верит в возможность выхода к границам 1991 года или к границам 24 февраля 2022 года.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускал расширение «санитарной зоны» до Польши.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    10 июня 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки продвинулись вглубь обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Старомайорское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 140 человек, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Мирного, Нестерянки (Запорожская область), Осокоровки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 60 человек, орудие «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

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    10 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»

    Разработчик рассказал об успешном испытании в зоне СВО дрона-бомбардировщика «Голубь»

    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный в России дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытан в боевых условиях в зоне СВО, сообщил представитель предприятия-разработчика данного БПЛА – компании «Стратим».

    Представитель разработчика рассказал, что у беспилотника есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 осколочных гранатометных выстрелов. По его словам, однажды в зоне СВО «Голубь» завис над РЭБ противника, которая не смогла его подавить, передает РИА «Новости».

    Кроме того, «Голубь» продолжает «наблюдать», пока оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, он способен распознавать пехоту противника и сбрасывает гранаты на них. Сейчас дрон готовятся запустить в серийное производство.

    Ранее Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления.

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    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    10 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Осуждены захватывавшие рыболовное судно в Крыму украинские пограничники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Крыму вынесен приговор двум захватившим рыболовецкое судно в Азовском море в 2018 году сотрудникам украинской пограничной службы, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

    Осужденных признали виновными в захвате судна и по совокупности им назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Первые три года они отбудут в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Суд установил, что обвиняемые угнали российское рыболовецкое судно и похитили членов его экипажа с угрозой применения насилия с применением оружия.

    Осужденные, являясь сотрудниками государственной погранслужбы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России, воссоединением с ней Крыма и Севастополя. По данным источника агентства в силовых структурах, речь идет о рыболовецком судне «Норд».

    Напомним, украинские пограничники в Азовском море в марте 2018 года задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    10 июня 2024, 18:02 • Новости дня
    На Украине спрос на валюту в мае поставил рекорд

    Спрос среди украинцев на валюту в мае побил рекорд

    На Украине спрос на валюту в мае поставил рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Граждане Украины стали активно покупать наличную валюту, в мае зафиксирован рекордный показатель за год, сообщило агентство УНН со ссылкой на статистику Нацбанка страны.

    Объемы покупки валюты в мае 2024 года превысили объемы продаж на 1,04 млрд долларов, уточняется, что объем покупки составил 2,24 млрд долларов, передает ТАСС.

    В конце мая доллар впервые преодолел отметку в 40 гривен. Украинские аналитики отмечают, что сейчас гривна находится в устойчивом тренде на ослабление.


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    10 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовил и отправил в Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в госкорпорации.

    Самолет Як-130, разработанный ПАО «Яковлев», отличается превосходной маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. В Ростехе отметили, что на самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа «воздух – воздух» или «воздух – земля», передает ТАСС.

    Ранее выпускницы Краснодарского высшего военного авиаучилища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130, который он испытал.

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