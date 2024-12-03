В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.
Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.
Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.
Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.