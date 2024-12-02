  • Новость часаЕврокомиссия: Все опции отправки войск на Украину остаются «на столе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция получила от Африки очередную пощечину
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры
    Спецслужбы Венгрии начали расследовать угрозу теракта на нефтепроводе «Дружба»
    ВС Сирии начали наступление в Алеппо, Идлибе и Хаме
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    В Карелии воссоздали железнодорожную бригаду ЛенВО
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня

    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

    Коментарии (26)
    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

    Коментарии (17)
    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 01:14 • Новости дня
    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор ANNA-News Сергей Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске
    @ ekskursvod

    Tекст: Максим Попов

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот».

    Как сообщает РИА Новости, в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военный корреспондент и волонтер информационного агентства ANNA-News Сергей Ярцев.

    Представитель силовых структур ЛНР подтвердил: «Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева».

    Сообщается, что авария произошла с автомобилем «УАЗ Патриот», на котором передвигался Ярцев.


    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

    Коментарии (42)
    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    В Госдуме возмутились случаями похищения детей в Селидово

    Депутат Госдумы сообщила о похищении украинскими военными детей в Селидово

    Tекст: Максим Попов

    Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о похищении детей украинскими солдатами на улицах Селидово без согласия их родителей, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать над восстановлением мирной жизни.

    Как отметила Кузнецова, украинские солдаты в Селидово похищали детей прямо на улице без согласия родителей, передает ТАСС. Во время своей поездки в Донбасс, Кузнецова встретилась с людьми, эвакуированными из Селидово. Она отметила, что рассказы очевидцев о похищениях детей приводят в ужас, сопровождаются слезами и болью.

    Кузнецова привела пример, когда ребенка насильно забрали украинские военные, когда тот шел с бабушкой. «Хватали детей, увозили в неизвестном направлении,» – добавила она, подчеркнув, что эти действия вызывают глубокое возмущение.

    Помимо этого, Анна Кузнецова заверила, что российская сторона будет прилагать усилия для восстановления мирной жизни в регионе, а преступления Вооруженных сил Украины не останутся безнаказанными, что подтверждает решительность действий Москвы в отношении ситуации на Украине.

    Ранее было опубликовано видео, на котором украинские боевики обстреливают дома мирных жителей в Курской области, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Венгрия продолжают успешную реализацию флагманских проектов, включая энергетические, несмотря на искусственно созданные сложности в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    Лавров отметил, что экономическое сотрудничество России и Венгрии показывает устойчивый рост в товарообороте и инвестициях, передает РИА «Новости». «В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам», – заявил он.

    По словам Лаврова, эффективность принятых решений и договоренностей подтверждается успешной реализацией всех заявленных проектов, даже на фоне осложнений в мировой экономике.

    Ранее Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    ВСУ трижды обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ выпустили девять боеприпасов по ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска трижды обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив девять боеприпасов, при этом ранений мирных жителей не зафиксировано.

    Как отметили в СК России,  зафиксировало три факта вооруженных атак со стороны украинских вооруженных формирований на территории Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Всего было выпущено девять боеприпасов различного типа, передает ТАСС.

    Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры, сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало, пояснили в ведомстве.

    Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

    Расчеты ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются уточнением всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    Ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Ка-52М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж вертолета Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, успешно атаковал позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет нанес удар авиационными ракетами, поразив личный состав и опорный пункт противника, передает РИА «Новости».

    После удара экипажи вертолетов осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, применяя тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил, что все цели ВСУ были уничтожены.

    До этого офицер Минобороны сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Российские десантники уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области

    ПТРК «Корнет» уничтожил противотанковый расчет ВСУ в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Артиллеристы-десантники группировки «Днепр» при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области, говорится в сообщении Минобороны.

    Как сообщили представители командования, расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск «Днепр» уничтожили противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В Минобороны уточнили, что для выполнения задачи были задействованы высокоскоростные и маневренные багги. С помощью разведывательного БПЛА десантники зафиксировали перемещение украинских военнослужащих в лесополосе. Координаты их местонахождения были переданы на пункт управления.

    После доклада командованию было принято решение на уничтожение цели. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки «Днепр» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК «Корнет» успешно ликвидировали расчет ВСУ.

    Результаты операции были зафиксированы средствами объективного контроля БПЛА.

    Ранее сообщалось, что российские десантники поразили «Корнетом» БМП ВСУ в Курской области.


    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Индию

    Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию в начале 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин планирует визит в Индию, но точные даты поездки еще не установлены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин планирует визит в Индию, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что конкретные даты поездки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия договорились расширить совместные военные учения, а Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за поддержку в урегулировании конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    В Раде обвинили генералов ВСУ в отсутствии укреплений в Харьковской области
    Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»
    Маркетплейсы обязали передавать налоговикам данные о дроблении бизнеса продавцов
    В США обанкротился производитель водки Stolichnaya
    Эмигрировавшие пять и более лет назад топ-менеджеры начали искать работу в РФ

    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от Африки очередную пощечину

    Французских военных выгоняют сразу из двух африканских стран, которые когда-то были колониями Франции. Чад и Сенегал публично заявляют, что независимость этих государств несовместима с присутствием иностранных военных. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало подобного. Что же произошло и при чем тут Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............