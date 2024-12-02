Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.