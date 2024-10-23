Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Путин: Россию и Иран объединяет стремление к формированию многополярного миропорядка
Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«В целом подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсуждается предстоящий визит Пезешкиана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве.