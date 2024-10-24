Президент Ирана назвал Путина другом и похвалил саммит БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС, который проходит в Казани, сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани», – сказал Пезешкиан.

Это первое участие Ирана в саммите в качестве постоянного члена БРИКС.

Встреча глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС, созданная в 2006 году, включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия занимает пост председателя с 1 января, организовав более 200 мероприятий в рамках своего председательства.

Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Важность мероприятия подчеркивается участием новых стран и стремлением России к усилению сотрудничества и диалога среди членов объединения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита подчеркнул, что односторонние санкции угрожают международному миру, и призвал БРИКС разработать недискриминационные принципы сотрудничества. В рамках БРИКС необходимо наладить сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть от Запада, добавил он.



