  • Новость часаСи Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Варшава придумала «поджоги, устроенные русской разведкой»
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Семь стран НАТО выступили против вступления Украины в альянс
    Премьер Британии предложил закрыть вопрос о репарациях за работорговлю
    Путин предложил создать систему неделимой безопасности в Евразии
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Лукьянов объяснил поддержку Ирана Китаем
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» сделали совместную фотографию
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    3 комментария
    24 октября 2024, 12:31 • Новости дня

    Президент Ирана назвал санкции угрозой международному миру

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что санкции ставят под угрозу международный мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита подчеркнул, что односторонние санкции угрожают международному миру, и призвал БРИКС разработать недискриминационные принципы сотрудничества.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита БРИКС заявил, что введение санкций угрожает международному миру, передает ТАСС. По его словам, односторонние ограничительные меры, принимаемые США и западными странами, создают угрозу для развития международных процессов. Пезешкиан подчеркнул, что БРИКС и «БРИКС плюс» обязаны разработать прозрачные и справедливые принципы для сотрудничества.

    Президент Ирана также отметил, что присоединение новых членов к БРИКС в начале 2024 года и интерес других стран к этому объединению свидетельствуют о его успехе и растущем влиянии. Пезешкиан убежден, что БРИКС должен стать примером равноправного сотрудничества для других стран.

    «Надеюсь, благодаря данному совместному интерактивному форуму, а также вдохновляющей теме этого саммита «БРИКС и Глобальный Юг: совместное построение лучшего мира» мы сможем сделать значительный шаг на пути к созданию лучшей системы и более справедливой системы в отношениях между нашими странами», – сказал Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС, где Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана. В ходе этой встречи президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    23 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС

    Политолог Гаспарян: Россияне не стали помогать ищущему негатив на саммите БРИКС телеканалу «Дождь»

    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Троллинг пользователей Telegram в отношении телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) говорит о нормальном ментальном здоровье россиян. А вот сам телеканал, оказывается, не имеет даже одного человека в Казани, кто мог бы по заказу редакции написать фейки про саммит БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее в соцсетях высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в столице Татарстана в связи с международным мероприятием.

    «Ну это же совершенно очевидно, что любой нормальный человек, прочитав исходное сообщение телеканала «Дождь», захотел бы над ними остро и не всегда политкорректно пошутить. Тут просто видна здоровая реакция российских пользователей», – отметил Армен Гаспарян, политолог, телерадиоведущий.

    «Я, честно говоря, вообще не понимаю запроса журналистов «Дождя». В Казани куча камер на улицах, около главных городских и республиканских объектов всегда много людей, с саммита ведутся многочасовые прямые трансляции. Что вы там хотите пикантного получить?» – недоумевает собеседник.

    «Или вам нужен готовый сюжет, как по улицам ездит черный воронок с Берией, в который кидают немногих оставшихся в живых? Ну если так – то вы такие «сюжеты» и получили от благодарной аудитории. Пользуйтесь, как говорится», – сыронизировал Гаспарян.

    «Кстати, просьба журналистов «Дождя» говорит еще и о том, что у них нет даже людей, которые их поддерживают в Казани. В миллионной столице Татарстана не нашлось ни одного несчастного, которого можно было бы напрямую попросить: «Выйди, сфоткай какой-нибудь подвал, мы напишем, что тебя держат в застенках», – пояснил спикер.

    «В общем, у «Дождя» все вышло точно, как писал великий русский классик Михаил Булгаков в «Днях Турбиных»: «Балаган получился, оттого и тон балаганный», – добавил политолог.

    Ранее телеканал «Дождь» разместил в соцсетях пост, в котором написал: «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС». Пользователям предлагалось сообщать, если они «столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия».

    Россияне в шутливой форме откликнулись на этот клич. «У нас дома двое автоматчиков. Заставляют готовить карри и китайскую лапшу вместо эчпочмаков. Помогите!» – пишет один из пользователей.

    «Ко мне в дом ворвались омоновцы, заставили сидеть в кладовке чтобы не появляться в центре. Дать гривны не прокатило», – добавляет другой автор.

    «Мою корги Иоланду забрали военные, говорящие не по-русски! Как только вышли из подъезда. Восточной внешности. Хорошо, что не отправил свою 13-летнюю дочь-трансгендера выгуливать собаку», – иронизируют в Сети.

    «Меня зовут Олаф Ш. У нас с Джастином Т. есть традиция: мы участвуем во всех мероприятиях по всему миру. Узнали, что в Казани проходит некий слет. И что же, в Шереметьево нас не пропустили. Говорят: «Вы неоднократно имели сношение с Владимиром З., оплачивали его услуги в иностранной валюте, фотографировались с ним. Значит, вам въезд в Россию запрещен». Не понимаю, при чем тут Россия, мы же хотели в Казань? Мы теперь что, не самые крутые, что ли? Пожалуйста, очень анонимно», – добавляет еще один автор.

    Напомним, на саммит БРИКС, проходящий в Казани 22–24 октября, приехали делегации из трех десятков стран. Россия приняла у себя крупнейший с начала 2022 года международный форум, опровергнув тем самым утверждения западных политиков об изоляции Москвы на мировой арене.

    Коментарии (11)
    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

    Коментарии (19)
    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

    Коментарии (15)
    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 19:45 • Новости дня
    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС ради обсуждения морской безопасности с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, включая вопросы безопасности в морском пространстве.

    Визит индийского лидера в Германию продлится три дня, сообщает «Лента.ру».

    Основной темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество между Индией и Германией. Особый интерес для индийской стороны представляет вопрос безопасности в морском пространстве, который становится все более актуальным в современных геополитических условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Коментарии (6)
    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть

    Президент Ирана предложил создать в БРИКС сеть для транзита энергоносителей

    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    @ Алексей Никольский/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на саммите БРИКС, который проходит в Казани, создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено на заседании саммита в узком составе, где присутствовали лидеры стран-участниц объединения.

    Пезешкиан подчеркнул, что Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Восток – Запад. Он отметил, что развитие плодотворного сотрудничества между странами БРИКС может способствовать созданию новой транзитной сети не только для энергоносителей, но и для других товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также он инициировал создание зерновой и товарной биржи БРИКС. Он также предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах

    Президент Ирана выступил за независимую от доллара систему расчетов на саммите БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на саммите БРИКС о необходимости создания системы торговых расчетов, независимой от доллара США, для борьбы с неэффективностью финансовой политики Соединенных Штатов.

    Пезешкиан, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул, что независимые страны больше не желают оплачивать последствия ошибочной политики США в финансовой сфере, сообщает ТАСС. Пезешкиан отметил, что американские власти продолжают допускать неудачи в борьбе с коррупцией в своем финансовом секторе.

    В своей речи президент Ирана сделал акцент на необходимости создания независимой от доллара США системы торговых расчетов. «Нужно нарастить усилия, направленные на уменьшение доминирования доллара в мировой экономике, путем принятия группой БРИКС оперативных решений о создании валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара», – заявил Пезешкиан.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, акцентируя внимание на углублении финансового сотрудничества и развитии инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока на саммите БРИКС. Он также сообщил о запуске механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации для формирования более справедливых правил в мировой экономике.

    Коментарии (7)
    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

    Страны БРИКС в Казанской декларации указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, принятую по итогам XVI саммита БРИКС. В ней отмечается, что односторонние незаконные санкции негативно влияют на мировую экономику и торговлю.

    Как указали в Telegram-канале Кремля, по итогам XVI саммита БРИКС принята Казанская декларация стран объединения. «Мы глубоко обеспокоены отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития», – говорится в документе.

    Из декларации следует, что «такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды». Они также негативно влияют на экономический рост, энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем, уточняется в документе.

    В декларации подчеркивается важность реформирования международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Участники заявляют о необходимости создания справедливой системы управления и укрепления роли национальных валют.

    В тексте декларации отмечено, что высокий уровень долговой нагрузки в ряде стран ограничивает их бюджетные возможности. Это связано с внешними шоками, такими как колебания валютно-финансовой политики. Представители стран БРИКС считают, что необходимо комплексно решать вопросы международной задолженности, учитывая внутренние нормы каждой страны.

    Также в декларации говорится о ключевой роли Нового банка развития (НБР) в поддержке инфраструктурных и устойчивых проектов. БРИКС поддерживает расширение финансирования в национальных валютах и укрепление инновационных механизмов. «Мы поддерживаем создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны БРИКС», – говорится в документе.

    Кроме того, обсуждается важность международных платежных систем и сотрудничества в области финансовых рынков. Приветствуется использование национальных валют в финансовых операциях и развитие корреспондентских сетей между банками. БРИКС намерен изучить возможность создания независимой трансграничной расчетной инфраструктуры BRICS Clear.

    В декларации также подчеркивается значимость Пула условных валютных резервов БРИКС как механизма краткосрочного финансового обеспечения. Участники выражают поддержку его совершенствованию, включая использование альтернативных валют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям.

    В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, которая подводит итоги российского председательства. Президент России отметил, что российская сторона стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 08:51 • Новости дня
    Комиссия Госдумы выявила попытки дискредитации саммита БРИКС

    Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки дискредитации саммита БРИКС в Казани, организованные иноагентами под контролем западных стран.

    Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС, проходящий в Казани, сообщает РИА «Новости». Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что эта деятельность направлена на заполнение информационного пространства фейками и шумом, несмотря на открытость саммита, где присутствуют СМИ из недружественных государств.

    Пискарев отметил, что иноагенты собирали на территории России негативную информацию о саммите. Он подчеркнул, что особенно активными были издания, чью антироссийскую деятельность ранее оправдывал Европейский суд по правам человека.

    По словам депутата, стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений саммита и критики колониальной политики Запада стало очевидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ из стран с недружественными режимами были аккредитованы на саммит БРИКС в Казани. Между тем в России поглумились над «Дождем» за попытки найти негатив в Казани в дни проведения этого саммита.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Коментарии (11)
    Главное
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    Германский эксперт: Немцы больше не хотят платить армии украинских беженцев
    Польский министр обвинил смоленскую комиссию в противоречии законам физики
    Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области
    На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства домашних животных

    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки

    На проходящем в Казани саммите БРИКС обсудили создание зерновой биржи БРИКС. Сейчас все рычаги управления ценами на зерно находятся в руках США и Франции. И если почти сто лет назад, когда эти правила формировались, это было логично, то теперь США и Франция колоссально отстают от стран БРИКС, которые вместе занимают почти половину зернового рынка. Пора избавляться от совершенно ненужной зависимости от западных бирж. Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС возвращает миру свободную торговлю

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, которая обозначает цели на долгосрочную перспективу. Лишь один пункт документа посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Как отмечают эксперты, БРИКС в отличие от G7 или G20 сосредоточена не на политических задачах отдельных игроков, а работает над экономическим развитием всех стран объединения и создает инструменты для равноправной международной торговли. Подробности

    Перейти в раздел

    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Варшава придумала «поджоги, устроенные русской разведкой»

    Польша пошла на новое дипломатическое обострение в отношениях с Россией. Закрыто российское консульство в Познани и даже обсуждается возможность высылки российского посла. Найден и удобный повод – якобы серия диверсий, устроенных российской разведкой по всей Европе. Но реальная причина происходящего совсем в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............