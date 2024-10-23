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    Эксперты: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС
    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС
    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    0 комментариев
    23 октября 2024, 17:23 • Новости дня

    Путин сообщил о скором подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание документа пройдет в торжественной обстановке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим международным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин выразил благодарность Пезешкиану за принятое приглашение посетить Россию для участия в подписании этого и других важных документов.

    В ходе их предыдущей встречи в Туркменистане Путин и Пезешкиан обсудили двустороннюю кооперацию и актуальные региональные темы. Президент России подчеркнул, что связи между странами находятся на подъеме и носят конструктивный характер, подтвержден взаимный курс на укрепление этих связей.

    Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань накануне. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Пезешкианом. Российский лидер отметил, что присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

    Коментарии (12)
    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    23 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС

    Замглавы МИД Индии Мисри опроверг информацию о противодействии его страны расширению БРИКС

    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    @ Gao Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия не препятствует расширению БРИКС, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге в Казани, комментируя соответствующее сообщение Bloomberg.

    Мисри попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Мисри заявил: «Думаю, что это совершенно неуместное, ошибочное впечатление».

    Мисри отметил, что Индия была «в эпицентре» расширения БРИКС в 2023 году, и подчеркнул, что практически все новые члены организации выразили благодарность Индии за ее значительную роль в этом процессе. Он также добавил, что Индия продолжает вносить конструктивный вклад в «обсуждения по модели стран – партнеров БРИКС», передает РБК.

    Напомним, Bloomberg утверждало, что власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, указал, что БРИКС – это площадка развития суверенных государств без доминирующей силы, что создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке», – сказал он.

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    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».

    «Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.

    Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.

    В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.

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    23 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности

    Президент ЮАР Рамафоса заявил о необходимости БРИКС действовать для перемен в безопасности

    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС в Казани президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не справляется с поддержанием мирового мира, и призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений.

    Рамафоса заявил на заседании саммита БРИКС в Казани, что Совет Безопасности ООН не способен обеспечить мировую безопасность, сообщает ТАСС. Он отметил, что ситуация с многочисленными конфликтами по всему миру демонстрирует неспособность СБ ООН выполнять свой мандат по поддержанию международного мира.

    По словам Рамафосы, страны БРИКС играют важную роль в формировании нового многополярного миропорядка. В этой связи он подчеркнул необходимость использования голоса БРИКС для продвижения изменений и обеспечения безопасности. Президент ЮАР выразил уверенность в том, что БРИКС может внести значительный вклад в улучшение международной политической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани, а также на полях саммита провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    Коментарии (3)
    23 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.

    По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

    Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.

    Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    23 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС в Казани прекрасными и самодостаточными

    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый день саммита БРИКС в Казани под председательством России прошел успешно, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что Европа рискует стать маргинализированной из-за своего европоцентризма.

    Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, начинается с положительных оценок. Как передает ТАСС, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о первом дне мероприятия в своем телеграм-канале, назвав его итоги «прекрасными». Она подчеркнула, что фотографии и заявления, сделанные на саммите, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

    Карин Кнайсль также напомнила, что еще в 2017 году обращала внимание коллег в австрийском дипведомстве на важность таких объединений, как БРИКС и ШОС. Однако, по ее словам, эти предупреждения остались неуслышанными. Она выразила мнение, что Европу ожидает еще большая маргинализация из-за ее европоцентризма, и добавила, что это является проявлением настоящего провинциализма.

    16-1й саммит глав государств БРИКС является ключевым событием председательства России в этом объединении. В этом году саммит впервые принимает участие с новыми членами – Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, которые стали полноправными участниками группы с 1 января 2024 года. Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать представители более чем 30 стран, что подчеркивает его значимость на международной арене.

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где живет с домашними животными, она ранее выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от западных коллег.

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    23 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС

    Путин предложил включить список стран-партнеров в декларацию БРИКС

    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения.

    Президент России Владимир Путин предложил составить список государств – партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, передает РИА «Новости». В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран – партнеров объединения.

    Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул: «Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах».

    В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничество на международной арене и урегулирование региональных конфликтов.

    На саммит, который стартовал 22 октября в Казани, прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Мероприятие станет заключительным в рамках председательства России в БРИКС. Путин также предложил рассмотреть выполнение решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге, касающихся углубления финансового взаимодействия и расширения состава участников объединения.

    В здании Казанской ратуши накануне прошел неформальный обед с участием глав делегаций. Саммит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

    В среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков назвал  успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

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    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

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