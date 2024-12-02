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Бразилия ответила на угрозы Трампа о пошлинах на товары из стран БРИКС
CNN Brasil: Бразилия назвала угрозы Трампа пошлинами на товары БРИКС провокацией
Министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.
Власти Бразилии считают заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС бессмысленными и провокационными, сообщает CNN Brasil. Трамп заявил, что такие меры могут быть введены, если БРИКС создаст новую валюту или откажется от доллара. Источники в МИД Бразилии полагают, что после вступления в должность Трамп вряд ли пойдет на такие шаги, а его заявления сейчас не имеют смысла, отмечает ТАСС.
CNN Brasil напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп также угрожал Китаю, Мексике и Канаде введением аналогичных мер, но в итоге не реализовал их. Бразильские дипломаты убеждены, что будущий президент США будет учитывать текущую мировую экономическую ситуацию. В администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы оценили заявления Трампа как очередную провокацию.
Ранее Дональд Трамп также заявил о том, что любая страна, которая попытается заменить доллар в международной торговле, «распрощается с Америкой». В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» отметил, что пока говорить о единой валюте БРИКС рано, так как страны объединения должны добиться большей экономической интеграции. На саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.
Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.
Как заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.