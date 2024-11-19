Песков: Путин поблагодарил Моди за поддержку в урегулировании конфликта на Украине

Песков сообщил о благодарности Путина Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что президент Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его усилия в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва высоко ценит содействие всех стран, особенно тех, с которыми у России сложились дружеские отношения, таких как Индия.

Песков подчеркнул, что усилия премьер-министра Индии имеют особое значение для России. Президент Путин «действительно ценит» инициативы, предпринимаемые Нарендрой Моди в этом направлении. Песков отметил, что такая поддержка способствует укреплению двусторонних отношений между странами и благоприятствует международной кооперации.

Заявление прозвучало в рамках встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), отметив важность развития этих отношений.

На саммите БРИКС в октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту Путину картину, выполненную в традиционной индийской технике сохраи, что подчеркнуло культурные связи между странами.

Путин поблагодарил Моди за решение открыть консульство Индии в Казани, что свидетельствует о расширении дипломатических контактов между Россией и Индией.