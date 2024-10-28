Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Моди подарил Путину картину в технике сохраи
Моди на саммите БРИКС подарил Путину картину в технике сохраи
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на саммит БРИКС в Казани преподнес президенту России Владимиру Путину художественное произведение, выполненное в традиционной индийской технике сохраи.
Моди, находясь с визитом в Казани на саммите БРИКС, преподнес президенту России картину, выполненную в технике сохраи, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of India. Эта традиционная живопись широко распространена в деревнях района Хазарибаг штата Джаркханд на востоке Индии.
Искусство сохраи, передающееся по наследству от матерей к дочерям, отличается изображением животных, птиц и природных мотивов, подчеркивая аграрный образ жизни и уважение к дикой природе.
Картины в технике сохраи создаются с использованием натуральных красок и цветов, которые наносятся на глиняные поверхности с помощью веток растений, соломы и тряпок. Этот уникальный подход подчеркивает связь искусства с природой и местной культурой.
Индийский лидер также презентовал президенту Ирана Масуду Пезешкиану вазу из морских раковин, а президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву – картину племени варли.
Во время визита в Казань 22-23 октября Нарендра Моди встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в таких областях, как политика, экономика, оборона, энергетика и человеческие связи. Моди также пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году. Министерство иностранных дел Индии отметило, что несмотря на геополитическую неопределенность, партнерство между Россией и Индией продолжает оставаться устойчивым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что БРИКС вдохновляет страны на сотрудничество. Президент России Владимир Путин высоко оценил рост индийского населения, упомянув ежегодный прирост в 10 млн человек.
Позднее Нарендра Моди обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем свои впечатления от встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.