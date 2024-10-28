Моди подарил Путину картину в технике сохраи

Моди на саммите БРИКС подарил Путину картину в технике сохраи

Tекст: Мария Иванова

Моди, находясь с визитом в Казани на саммите БРИКС, преподнес президенту России картину, выполненную в технике сохраи, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of India. Эта традиционная живопись широко распространена в деревнях района Хазарибаг штата Джаркханд на востоке Индии.

Искусство сохраи, передающееся по наследству от матерей к дочерям, отличается изображением животных, птиц и природных мотивов, подчеркивая аграрный образ жизни и уважение к дикой природе.

Картины в технике сохраи создаются с использованием натуральных красок и цветов, которые наносятся на глиняные поверхности с помощью веток растений, соломы и тряпок. Этот уникальный подход подчеркивает связь искусства с природой и местной культурой.

Индийский лидер также презентовал президенту Ирана Масуду Пезешкиану вазу из морских раковин, а президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву – картину племени варли.

Во время визита в Казань 22-23 октября Нарендра Моди встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в таких областях, как политика, экономика, оборона, энергетика и человеческие связи. Моди также пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году. Министерство иностранных дел Индии отметило, что несмотря на геополитическую неопределенность, партнерство между Россией и Индией продолжает оставаться устойчивым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что БРИКС вдохновляет страны на сотрудничество. Президент России Владимир Путин высоко оценил рост индийского населения, упомянув ежегодный прирост в 10 млн человек.

Позднее Нарендра Моди обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем свои впечатления от встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.