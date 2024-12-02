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    2 декабря 2024, 08:50 • Экономика

    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации?

    Теперь на рынке нет сомнений, что ЦБ поднимет ставку 20 декабря. В ВТБ прогнозируют повышение ставки с 21% до 23% в декабре этого года. При этом там уверены, что она сохранится на этом уровне в течение всего 2025 года. То есть ждать начала смягчения политики ЦБ во втором полугодии следующего года теперь не стоит.

    В «Альфа-банке» не исключают роста ставки в декабре до 25%, то есть сразу на 4%. Там называют этот сценарий вероятным.

    С начала августа рубль ослаб почти на 25%, что неизменно трансформируется в инфляцию. ЦБ оценивает, что ослабление рубля на 10% приводит к инфляции в 0,5-0,6 п. п. Однако сейчас эффект может быть в два-три раза сильнее, так как не до конца ясно, есть ли у властей возможность поддержать рубль из-за новых внешних ограничений, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Высокий конечный спрос на фоне роста доходов населения тоже усиливает эффект на инфляции от ослабления рубля. Поэтому ослабление рубля на 25% может добавить к инфляции дополнительные 3,5-4,5 п. п.», – считает эксперт.

    Этот процесс не происходит, как правило, сразу, а имеет лаг в два-три месяца, поэтому часть добавленной инфляции придется на первый квартал 2025 года, добавляет Евстифеев. В этом году годовая инфляция будет близка к 9% вместо плановых 8-8,5%.

    Как именно валютный курс влияет на инфляцию?

    Падение курса рубля переносится на инфляцию через два основных канала. «Во-первых, через инфляцию издержек: удорожание импортируемых сырья и оборудования приводит к росту себестоимости и соответственно цен на конечную продукцию. Этот процесс проходит с временным лагом, поскольку в условиях конкуренции производители держат цены до последнего, используя купленные ранее дешевые сырье и материалы. Кроме того, продолжают еще действовать старые кредитные договоры, по которым реальный сектор получал средства по более низкой ставке. По мере их окончания придется занимать дороже, и тогда уже эти расходы попадут в цену», – говорит Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    Второй канал – импортируемая инфляция.

    «Если цены на ввезенные товары резко выросли, то у местных производителей возникает шанс поднять цены и на свою продукцию даже без роста издержек, ибо это позволяет конкурентная среда,

    а предложение сегодня поспевает за спросом не во всех сегментах рынка. И это та сфера, на которую следует обращать внимание надзорным органам», – считает Белянчикова.

    Для борьбы с девальвацией рубля у властей есть три основных инструмента – это процентная ставка, валютные интервенции и повышение лимита обязательной продажи валюты экспортерами. Однако два последних инструмента сейчас сложно применять, поэтому остается только повышать ставку. Валютные интервенции регулятор не проводит, так как биржевая торговля долларом и евро остановлены, а повышать лимит обязательной продажи валюты экспортерам сейчас просто бессмысленно, эффекта не будет.

    «Увеличение лимита обязательной конвертации сейчас невозможно, поскольку платежная инфраструктура нарушена. Более того, текущее ослабление рубля в большей степени связано с невозможностью экспортеров репатриировать валютную выручку после введения внешних ограничений. Но бороться с последствиями ослабления рубля в виде роста инфляции в теории возможно через ужесточение денежно-кредитной политики. Поэтому уровень ключевой ставки в 25% исключать нельзя», – говорит Евстифеев.

    По его прогнозу, с учетом сохранения значительного бюджетного импульса и его влияния на потребительские цены ожидать смягчения монетарной политики ЦБ можно не ранее осени 2025 года. В ВТБ и вовсе не ждут снижения ставки вплоть до 2026 года.

    Что это будет означать для населения и бизнеса?

    «Для населения это будет означать недоступность кредитов, кроме субсидируемых государством программ, а также высокие ставки по банковским вкладам.

    Для предприятий это также будет способствовать уменьшению доступности заемного капитала и возможностей для рефинансирования прежних долгов, давление на рентабельность и повышение рисков банкротств», – заключает собеседник.

    Кроме слабого рубля в пользу повышения ставки говорят, конечно, и другие факторы. Так, экономика России в октябре так и не замедлилась, хотя ставка уже 21%. ВВП снова вырос на 3,2%, как и месяцем ранее. Из-за плохого урожая еще больше разогналась продуктовая инфляция. Внутренний спрос хоть замедляется, но не так быстро.

    «По-прежнему прогнозируем рост ВВП за весь 2024 год в районе 3,8%. Несмотря на проблемы сельского хозяйства, экономика продолжает хорошо развиваться, не выказывая чувствительности к стоимости заемных денег. Главной движущей силой остается обрабатывающая промышленность, где широко применяется субсидирование кредитов», – замечает Сергей Коныгин из инвестбанка «Синара».

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