По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
В Москве простились с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым
В Москве прошло прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым
Прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым прошло в среду, оно состоялось в храме Космы и Дамиана в Москве.
Проститься с Тарасовым пришли его близкие, друзья и коллеги, передает ТАСС.
На входе в храм стоял портрет вокалиста и венок из белых лилий. Тарасова похоронят на Рублевском кладбище.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер коллектива Николай Расторгуев сообщил, что Тарасов боролся с онкологией. Бэк-вокалист ушел из жизни в возрасте 64 лет. В январе скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов.