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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    В Москве простились с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым

    В Москве прошло прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым прошло в среду, оно состоялось в храме Космы и Дамиана в Москве.

    Проститься с Тарасовым пришли его близкие, друзья и коллеги, передает ТАСС.

    На входе в храм стоял портрет вокалиста и венок из белых лилий. Тарасова похоронят на Рублевском кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер коллектива Николай Расторгуев сообщил, что Тарасов боролся с онкологией. Бэк-вокалист ушел из жизни в возрасте 64 лет. В январе скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов.

    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ обнаружили поисковые запросы о терактах у подростка в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    У подростка, задержанного в Москве после получения от США информации о подготовке теракта в Царицыно, обнаружили балаклаву и предмет, похожий на оружие, также он искал данные о массовых убийствах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    У несовершеннолетнего россиянина, задержанного после получения от США информации о подготовке теракта в московском районе Царицыно, обнаружили поисковые запросы о массовых убийствах и других насильственных акциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    В средствах связи подростка правоохранительные органы нашли аккаунт в TikTok, с которого он публиковал угрозы. Кроме того, выяснилось, что задержанный был подписан на неонацистский канал.

    По месту жительства подозреваемого изъяли балаклаву и предмет, похожий на оружие. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек демонстрировал эти вещи на своих фотографиях в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Царицыно.

    В тот же день ведомство проверило информацию США о подготовке теракта в музее.

    В субботу ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве.

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    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

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    1 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    ФСБ проверила информацию США о подготовке теракта в музее Царицыно

    ФСБ: Силовики проверили данные США о подготовке теракта в Царицыно

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности совместно с другими силовыми ведомствами провела проверку сведений о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно», полученных от американской стороны.

    Российские силовые ведомства проверили информацию правоохранительных органов США о подготовке террористического акта на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает РИА «Новости».

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной из правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника «Царицыно», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Ранее спецслужба сообщала о получении от американской стороны данных о готовящемся в российской столице нападении и проведении соответствующей работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральная служба безопасности получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    В июле российские силовики предотвратили подрыв машины в столице по заданию украинских спецслужб.

    В прошлом году в Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ сорвали подготовку к террористическому акту.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    1 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    «Почта России» выставила на торги историческое здание Главпочтамта в Москве

    Здание московского Главпочтамта выставили на аукцион за 7,7 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальная стоимость исторического комплекса столичного Главпочтамта на Мясницкой улице, который «Почта России» выставила на аукцион, составила 7,7 млрд рублей.

    Информация о продаже объектов недвижимого имущества опубликована на сайте «ГИС Торги», передает ТАСС.

    В состав лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м в главном здании почтамта, а также 19 строений на площади 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.

    Комплекс Главпочтамта входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Охранный статус зданий может наложить определенные ограничения на их использование или возможную перестройку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале эксперты отметили опережение рублевых вкладов и недвижимости по уровню прибыли инвестициями в золото.

    В начале года Федеральная служба судебных приставов сообщила о передаче Минобороны на нужды спецоперации почти 1 млн единиц имущества должников.

    В прошлом году 35% победителей лотерей в России назвали покупку или ремонт недвижимости главной статьей расходов призовых денег.

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    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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    2 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

    СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

    Tекст: Дарья Григоренко

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

    По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

    Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

    В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.

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    2 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

    Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве и Московской области во вторник ожидается первая в этом сезоне гололедица, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

    Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

    Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

    В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

    В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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