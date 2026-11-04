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Туск посоветовал Европе защищать границы от мигрантов по примеру Польши
Туск призвал «старую Европу» активнее защищать границы от нелегальных мигрантов
Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем призвал страны «старой Европы» активнее участвовать в защите европейских границ от нелегальной миграции.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы активнее защищать границы Евросоюза от проникновения нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».
«В вопросе нелегальной миграции у нас также 100-процентно общие взгляды. Мы бы хотели, чтобы другие страны так называемой «старой Европы» основательно взялись за защиту европейской территории и европейских границ от нелегальной миграции», – заявил Туск журналистам.
Он предложил союзникам в Евросоюзе брать пример с Польши. «Можно дискутировать о формах визовой политики и прочем, но, что касается нелегальной миграции, я бы хотел, чтобы вся Европа брала пример с польских действий, где мы однозначно, твердо, с уважением к человеческому достоинству, но непреклонно стоим на защите территории и границ», – заключил он.
С середины 2021 года польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну. Варшава построила на границе с Белоруссией металлический забор длиной около 186 км и высотой 5,5 м с камерами и датчиками движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дональд Туск заявил о подготовке ЕС противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока.
Ранее в Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора на границе с Белоруссией. До этого Туск пригрозил ввести интенсивный контроль на границе с Германией из-за вывоза нелегальных мигрантов на польскую сторону.