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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня

    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 00:57 • Новости дня
    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

    «Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.

    После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.

    Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.

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    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    3 ноября 2026, 19:48 • Новости дня
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету на проведение демонстраций в центре столицы.

    Около 200 молодых людей собрались на улицах, прилегающих к усыпальнице выдающихся деятелей Франции, передает РИА «Новости». Полиция в полной экипировке оцепила подходы к самому Пантеону и не пускает туда манифестантов. Рядом дежурят порядка десяти патрульных машин.

    Акция проходит в спокойной обстановке, сотрудники правоохранительных органов не разгоняют собравшихся.

    Ранее административный суд Парижа отклонил жалобу учащихся и поддержал запрет властей на проведение манифестации в центре города. Протестующим разрешили собираться только на окраинах французской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Участники студенческих протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

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    1 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    @ Auvergne-Rhone-Alpes

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции участники протестов сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В коммуне Гап протестующие прикрепили чучело главы государства к тележке из продуктового магазина с плакатом «Не покойся с миром», подожгли его и начали водить хоровод, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Marseillaise.

    По данным газеты Dauphine Libere, на сожжение чучела собрались около 100 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни во Франции.

    В субботу участники акции протеста во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлый понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

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    3 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки, но продолжает искать способы их восстановления.

    «В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    Серверы без администрирования хостинга уже введены в работу, большая часть информации на них сохранилась. По предварительной оценке, почти 100% сайтов на виртуальном хостинге подлежат восстановлению, однако запуск требует тщательной проверки серверов и значительного времени.

    Точные сроки восстановления всех сервисов уточняются, так как требуется ручная проверка более тысячи серверов. Признаков скачивания или изменения пользовательской информации не зафиксировано, однако клиентам рекомендовали сменить пароли и ключи доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке. Позже в Центре развития перспективных технологий сообщили о проблемах с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак» из-за неполадок на стороне Beget.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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