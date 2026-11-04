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Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови
Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови
Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.
Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».
В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.
Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.
В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.
Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.
Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.