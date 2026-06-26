И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
В Роскачестве предупредили о риске пневмонии из-за нечищеных кондиционеров
Роскачество: Неочищенные кондиционеры могут вызвать пневмонию и опасную аллергию
Скопление пыли и влаги внутри давно не обслуживаемых кондиционеров создает идеальную среду для плесени и болезнетворных микроорганизмов. Подобная халатность может обернуться для пользователей приступом аллергии или развитием пневмонии, предупредили в Роскачестве.
«После часа работы такого кондиционера в воздухе помещения возрастает концентрация плесневых грибов, которые могут вызывать аллергию и проблемы с дыханием. В самых запущенных случаях в системе может завестись бактерия, вызывающая пневмонию», – заявили эксперты Роскачества РИА «Новости».
Специалисты рекомендуют очищать фильтры каждые две-три недели, особенно при интенсивном использовании техники. Глубокую профессиональную чистку внутреннего блока следует проводить раз в полгода или год. Появление кислого или затхлого запаха, а также снижение эффективности охлаждения являются сигналами для немедленного вызова мастера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Алексей Парамонов объяснил опасность локального переохлаждения из-за кондиционеров.
Терапевт назвала эти приборы фактором распространения сезонных заболеваний в закрытых помещениях.
Специалисты посоветовали очищать внутренний блок техники от плесени и бактерий минимум дважды в год.