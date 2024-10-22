Врач рассказала, чем болеют люди в офисах

Врач Медзиновская назвала типичные заболевания сотрудников офисов и способы их избежать

Tекст: Татьяна Косолапова

Сезонные заболевания

«В осенний сезон рейтинг типичных офисных заболеваний возглавляют респираторные инфекции. Это связано не только с тем, что кто-то больной пришел на рабочее место и контактировал с большим количеством людей, но и в принципе с наступлением отопительного сезона и снижением влажности воздуха. Это приводит к сухости, истончению слизистой носа, благодаря чему вирусы быстрее и легче прикрепляются на слизистую», – говорит Медзиновская.

Для того, чтобы минимизировать риск заболевания в осенний период, врач рекомендует работникам офисов регулярно орошать нос либо солевыми растворами, морской водой, физрастворами, либо использовать спреи, которые обладают защитными компонентами. В их составе должна быть либо целлюлоза, либо силикатные обволакивающие агенты, которые помимо увлажнения слизистой различными маслами, защищают ее от проникновения вирусных агентов.



Кроме того, на распространение сезонных заболеваний при работе в закрытом помещении часто оказывают большое влияние кондиционеры, продолжает терапевт. Она рассказывает, что в 2020 году в России проводилось исследование, благодаря которому специалисты обнаружили, что после часовой работы кондиционера в помещении в разы увеличивается количество различных грибов плесени (аспергиллы), а также бактериальных агентов (стафилококков, стрептококков и так далее). По данным статистики, только аспергиллов в течение часа в воздухе становится больше на 59%.

«Чтобы не заболеть от кондиционеров, нужно держать под контролем второй фактор – стрессовое состояние. Сейчас очень много офисных сотрудников жалуются на тревожность, нарушение сна, нервозные состояния, депрессии. В перспективе это приводит к снижению иммунитета и, конечно же, снижению работоспособности. Отсюда же и головные боли, напряжения, мигрени, повышение артериального давления, либо, наоборот, падение давления из-за недостатка солнечного света. Стресс в связке с нестабильностью давления – это тоже офисная история», – предупреждает врач.



Нездоровая атмосфера офиса

К несезонным типичным болезням работников офисов собеседница относит заболевания опорно-двигательного аппарата. Они зачастую встречаются из-за не всегда комфортных условий работы и не эргономичных кресел. «Мы видим обострение остеохондроза, корешковых синдромов (комплекс симптомов, возникающих вследствие поражения спинального корешка), и в целом любой болевой синдром: боли в шее, руках, ногах, судороги – все это встречается у офисников», – делится Медзиновская.

Также среди работающих за компьютером в помещении с сухим воздухом часто встречаются проблемы, связанные с глазами. Пациенты обращаются с жалобами на повышенную усталость глаз, их красноту, а также нередко развивается синдром сухого глаза, когда человек чувствует сухость роговицы и зуд. Для того, чтобы минимизировать риск этих заболеваний, эксперт рекомендует ограничивать время за компьютером, периодически менять деятельность. Также глаза можно увлажнять самостоятельно, используя капли, имитирующие слезу («искусственная слеза»).

«Следующая частая группа жалоб – аллергии. В большинстве случаев мы не знаем, с какими химическими веществами происходят уборки в офисах. А ведь ими и столы убирают, и в целом пыль. В результате использования химикатов, особенно в центре города, если помещения не проветриваются, приводит к тому, что люди, склонные к аллергическим проявлениям, могут чихать, у них обостряется бронхиальная астма, а также проявляются кожные дерматиты, например, крапивница. Но себя можно от всего этого обезопасить: есть спреи для носа с обволакивающим эффектом, которые защищают как от ОРВИ, так и от аллергенов, блокируя прикрепление аллергических агентов на слизистую», – рассказывает терапевт.

Кроме того, не у всех офисных работников есть возможность брать с собой полезную домашнюю еду для обеда, в связи с чем в обеденный перерыв они перекусывают снеками из ближайшего магазина, либо прибегают к фастфуду. Отсюда, продолжает врач, офисник получает проблемы с пищеварительной системой. Причем в результате неправильного питания во время рабочего дня он может обзавестись целым букетом проблем: начиная от вздутия живота, дискомфорта, и заканчивая тем, что на фоне стрессов могут быть гастриты, язвенные болезни, а также болевые синдромы: спазмы, изжога.

«Опять же, сидячий образ жизни, гиподинамия– все это приводит к тому, что в связке с жалобами на желудочно-кишечный тракт идут жалобы на набор веса. Рыхлость, отечность – с этим тоже часто обращаются работники офиса. Рядом с этим идет инфекция мочевыводящих путей, потому что сидячий образ жизни и недостаток физической активности могут способствовать развитию таких инфекций. У мужчин и у женщин часто развиваются застои в тазовом дне, могут быть боли, а также есть риск развития различных дисфункций», – предупреждает Медзиновская.



Сидячий образ и стресс

В связи с этим терапевт настоятельно рекомендует людям, работающим за компьютером в офисах, во-первых, придерживаться здорового образа жизни. Наладить питание, привнести в свою жизнь регулярную физическую активность, нормализовать режим сна, не забывать о регулярном питье воды, в том числе во время нахождения в офисе. Недостаток воды в организме, предупреждает она, провоцирует сухость кожи, давление, проблемы со стулом и пищеварением в целом.

Также следует заняться правильной организацией рабочего места: по возможности подобрать удобный стул и эргономичный рабочий стол. Например, сейчас набирают популярность столы с регулировкой высоты ножек, за которыми в том числе можно работать то сидя, то стоя. Таким образом уменьшается застой в малом тазу, влияние на сосуды, в том числе и нижних конечностей. Это снизит вероятность появления часто встречающихся у офисных работников таких заболеваний, как геморрой и варикозная болезнь, а также уменьшит риск появления сколиоза, туннельного синдрома (защемления срединного нерва в запястье), объясняет собеседница.

«Далее, для мониторов нужно использовать качественное освещение. Это тоже важно для того, чтобы снижать глазное напряжение. Что касается гимнастики глаз, то хотя и офтальмологи недавно опровергли ее пользу, в целом все-таки рекомендуется хотя бы просто дозировать экранное время. Лучше во время работы за компьютером ставить таймер на экранные паузы, чтобы снизить напряжение на глаза – смотреть по 20 секунд то вдаль, например, в окно, рассматривая фасады зданий и детали города, то вблизи на предметы, находящиеся на рабочем столе», – советует терапевт.

Также каждые 30 минут желательно делать перерывы на гимнастику. Это должна быть разминка, какие-то простые упражнения или прогулка по улице. Она также подчеркивает, что свежий воздух уменьшает головные боли, в целом прибавляет энергии, помогает снизить уровень стресса. Кроме того, чтобы внести в свою жизнь больше физической активности, можно заменить поездки на лифте на нужный этаж поднятием по лестнице.

«Ну и не стоит забывать о своем психологическом здоровье. Опять же, употребление микроэлементов – это профилактика судорог. В офисе должна быть комфортная атмосфера. Хорошие результаты, например, показывает коучинг в командных тимбилдингах. Нужно следить, чтобы в коллективе не было токсичной атмосферы, не повышался уровень стресса. Работая в офисе, человеку должно быть комфортно не только физически, но и ментально», – заключила Медзиновская.

В 2022 году центр СИТИ НИУ ВШЭ провел исследование, благодаря которому выяснил, что большинство россиян довольны офисами, в которых они работают. Респонденты наиболее высоко оценили транспортную доступность до места работы, обеспечение офисов охраной, пропускной системой, автоматическими системами отопления и кондиционирования, а также скоростными лифтами.