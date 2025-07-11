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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

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    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 21:55 • Новости дня

    Врач: В жару нельзя пить ледяную воду и ставить кондиционер на максимум

    Терапевт Парамонов назвал самые частые ошибки людей в жару

    Врач: В жару нельзя пить ледяную воду и ставить кондиционер на максимум
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обтереться прохладной водой во время жары – неплохо, а вот носить жилетку со льдом и принимать ледяную ванну не стоит, так как это может вызвать локальное переохлаждение и простуду, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. Он объяснил, какие еще ошибки совершают люди в жару и почему из-за высокой температуры резко выросла смертность в Европе.

    «В столичном регионе за окном плюс 33 – говорит мне приложение в телефоне, а по ощущениям все 36, пишет оно мелким шрифтом. На улицу интуитивно выходить не очень хочется, что правильно, подсказывает сам организм. Такую жару лучше проводить в кондиционируемом помещении, благо таких все больше и в домах, и в общественных пространствах», – говорит Парамонов.

    Но, по его словам, люди часто допускают серьезную ошибку при использовании кондиционера: часто его выставляют на минимальную температуру – 16 градусов. Но на самом деле, для большинства людей такая температура слишком низкая. Ведь зимой мало кто хочет находиться в помещении, где всего 16 градусов. Оптимальная температура для комфорта – примерно 22–24 градуса.

    «Если ставить кондиционер на 16, то быстрее вы не охладитесь. Зато будут колебания от холода к жаре, когда вы замерзнете и начнете его периодически выключать. Истории "я простудился от кондиционера" в основе своей ложны. Заболеть можно от локального переохлаждения, когда на одну сторону тела дуют эти самые "плюс 16"», – поясняет Парамонов.

    Еще одна ошибка – пытаться пить ледяные напитки в жару. «Обычно прохладный напиток безопаснее ледяного. Но не потому, что лед "вызывает простуду". Он так же, как и холодный воздух из кондиционера, вызывает локальное переохлаждение глотки и миндалин, и если там есть хроническая проблема, она может дать о себе знать. Такую же опасность  представляет и мокрая одежда. Риск локального переохлаждения может провоцировать различные заболевания. Обтереться прохладной водой неплохо, носить жилетку со льдом и принимать ледяную ванну – весьма сомнительно», – считает собеседник.

    Он также объяснил, почему в Европе экстремальная жара спровоцировала троекратный рост смертности.  По словам Парамонова, для взрослого здорового человека жара просто неприятна. А вот для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями она может быть опасна из-за  обезвоживания или перегрева организма. Обезвоживание в жару получить очень легко, но оно просто устраняется – организм сам подсказывает, когда пить. Однако у маленьких детей и пожилых этот механизм может давать сбои.

    «Когда мы слышим, что в каком-то регионе, как сейчас в Европе, смертность из-за аномальной жары выросла в несколько раз, это не преувеличение. Именно пожилые, люди с хронической почечной и сердечной недостаточностью, другими хроническими болезнями пополняют эту статистику. Перегрев, избыточное повышение температуры тела и тепловой удар больше свойственны детям из-за несовершенной терморегуляции», – рассказывает врач.

    Поэтому в жаркую погоду самое главное, по его словам, – помочь тем, кто в этом нуждается. «Дети и пожилые плохо соотносят потребность в воде со своим чувством жажды. Их нужно поить иногда по часам, иногда даже будильник ставить: зазвонил – стакан воды выпей. Простой совет, но позволяющий пережить тяжелый период без врачей», – считает терапевт.

    А людям, у которых дома нет кондиционера, он рекомендует проводить время не в парках, а в торговых центрах, где воздух охлаждают промышленные кондиционеры. «Подобным образом поступают люди во многих азиатских странах – Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии. В пик жары, который приходится на период с 11 до 17 часов, местные жители находятся исключительно в охлаждаемых помещениях, а на улицу начинают выходить лишь к вечеру. Таким образом им удается спасаться от жары», – подытожил Парамонов.




    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35

    MWM сообщил о выборе Индией Су-57 из-за особых условий России

    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения, отдавая предпочтение российскому Су-57 из-за надежности партнера и эксклюзивных условий.

    О переговорах по приобретению истребителей пятого поколения за рубежом сообщил министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, передает «Российская газета». Хотя страна-производитель не названа, эксперты считают фаворитом российский Су-57.

    Military Watch Magazine приводит слова бывшего маршала индийских ВВС Анила Чопра: «США склонны оказывать давление и бросать своих союзников, когда их интересы расходятся». Причиной отказа от F-35 стало требование Вашингтона сократить сотрудничество с Россией, что неприемлемо для Индии.

    Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик передовых вооружений. Были успешно поставлены истребители Су-30СМ и зенитные комплексы С-400, причем по просьбе Индии сроки поставки были сокращены.

    В случае с Су-57 индийская сторона получила уникальные условия – передачу исходного кода программного обеспечения и организацию сборки самолетов на территории Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

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    11 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина объяснила свою позицию по поводу звания «примадонны» в отношении Аллы Пугачевой и описала отношение к Надежде Кадышевой.

    Она подчеркнула, что не претендует на титул примадонны, которым долгое время называли Пугачеву. «Я – Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», – отметила артистка, подчеркнув свою уникальность и вклад в народный жанр, передают «Аргументы и факты».

    Бабкина заверила, что не нуждается в чужих званиях, особенно если они связаны с репертуаром, который ей не близок. По ее словам, за ней стоит не только личное творчество, но и театр, ансамбль, детская школа и фестиваль-марафон «Песни России», который в этом году прошел в трех регионах и собрал полные залы.

    Комментируя отношения с Надеждой Кадышевой, Бабкина отметила, что никаких конфликтов между ними нет. Она подчеркнула, что конкуренции в народном жанре не ощущает и всегда относилась к Кадышевой с уважением. Бабкина подчеркнула: «У каждого своя поляна, делить нам нечего», напомнив, что несколько лет назад они даже записали совместный дуэт для «Голубого огонька».

    Артистка также рассказала, что не обращает внимания на попытки журналистов раздуть конфликт на почве сценических костюмов или репертуара. Она подчеркнула, что времени на интриги нет – театр «Русская песня» готовится к юбилею, проводит премьеры и гастроли, а ансамбль «Россияне» работает над новым альбомом.

    Отдельно Бабкина отметила интерес молодежи к народной песне и важность сохранения национальных традиций. Она активно проводит мастер-классы и делится всеми секретами мастерства, чтобы народная песня продолжала жить и привлекала новую аудиторию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

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    11 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что лично вручил госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков о планах уничтожения русских.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков с призывами к уничтожению русских, передает ТАСС.

    «Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать «русню» юридически, а лучше физически», – заявил глава МИД России. По его словам, цитаты были подготовлены на английском языке, и Рубио забрал их с собой.

    Лавров также прокомментировал заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о приоритетности территориальной целостности Украины, назвав такие заявления «саморазоблачением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине. Лавров и Рубио провели короткую беседу на саммите в Малайзии. Стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    11 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала в Брянской области двух диверсантов с дронами и взрывчаткой

    ФСБ задержала двоих жителей Брянской области за подготовку терактов с помощью дронов

    ФСБ задержала в Брянской области двух диверсантов с дронами и взрывчаткой
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Два жителя Брянской области были задержаны при попытке организовать теракты с помощью FPV-дронов и самодельных взрывных устройств на объектах Минобороны.

    Двое жителей Брянской области были задержаны за подготовку терактов на военных объектах Министерства обороны России, сообщает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, они работали в интересах украинских спецслужб и собирали информацию о расположении объектов Минобороны и дежурных сотрудников правоохранительных органов. Оба задержанных 1993 и 1995 года рождения признались в содеянном.

    ФСБ отмечает, что для организации нападений использовались FPV-дроны, взрывчатка и компоненты для самодельных устройств, которые им доставляли с территории Украины с помощью БПЛА. Злоумышленники производили сборку взрывных устройств и тестировали огнестрельное оружие, предназначенное для террористических целей.

    В ходе обысков у подозреваемых изъяли различные модификации FPV-дронов с системами сброса, 3D-очки и пульт для управления БПЛА, спектральный анализатор частот, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, детонаторы и другие компоненты для изготовления взрывчатки. Через мессенджеры они получали инструкции по управлению дронами, изготовлению самодельных взрывных устройств и уничтожению средств радиоэлектронной борьбы и ПВО.

    Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатки. Подозреваемые взяты под стражу. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать россиян через мессенджеры и соцсети, и настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и избегать общения с незнакомыми лицами через Telegram и WhatsApp.

    Накануне ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Мостовском Краснодарского края.

    На этой неделе в трех российских регионах ФСБ пресекла деятельность пятерых граждан, подозреваемых в совершении диверсий и поджогов по заданиям украинских спецслужб.

    ФСБ также предотвратила подрыв моста в Саратовской области, а злоумышленник был ликвидирован.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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