Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Москвичи спасаются от аномальной жары
В Москве установилась аномальная жара. Чуть ли не каждый день фиксируются температурные рекорды. Пятницу уже назвали самым жарким днем с начала этого года. Жителям мегаполиса приходится буквально спасаться от палящего солнца (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Температурные аномалии пугают не всех, для кого-то это хорошая возможность позагорать (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
В эти дни на Манежной площади в Москве можно получить такой же загар, как на пляжах в Сочи (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Для того, чтобы не получить солнечный ожог, врачи советуют использовать защитные средства для кожи (фото: Валерия Калугина/ТАСС)
В пятницу в столице температура добралась до отметки в +34,1°C (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
В Александровском саду у отдыхающих есть возможность освежиться с помощью водяных струй (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Особенно повезло тем, у кого есть возможность в эти дни оказаться возле бассейна (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Синоптики прогнозируют, что температура пойдет на спад только в начале следующей недели (фото: Александр Щербак/ТАСС)