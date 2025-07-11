Синоптики прогнозируют, что температура пойдет на спад только в начале следующей недели (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Особенно повезло тем, у кого есть возможность в эти дни оказаться возле бассейна (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

В Александровском саду у отдыхающих есть возможность освежиться с помощью водяных струй (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

В пятницу в столице температура добралась до отметки в +34,1°C (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Для того, чтобы не получить солнечный ожог, врачи советуют использовать защитные средства для кожи (фото: Валерия Калугина/ТАСС)

В эти дни на Манежной площади в Москве можно получить такой же загар, как на пляжах в Сочи (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Температурные аномалии пугают не всех, для кого-то это хорошая возможность позагорать (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

В Москве установилась аномальная жара. Чуть ли не каждый день фиксируются температурные рекорды. Пятницу уже назвали самым жарким днем с начала этого года. Жителям мегаполиса приходится буквально спасаться от палящего солнца (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

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Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел