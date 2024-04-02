Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.4 комментария
Глава МОК заявил пранкерам, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ
Глава МОК заявил пранкерам, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.
Вован и Лексус говорили с президентом МОК от имени высокопоставленного политика из Африки, передает ТАСС.
Бах признал, что страны Африки должны понимать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают сторону России в украинском конфликте. Он добавил, что «могут возникнуть риски к Олимпийским играм».
Бах указал, что считает Игры дружбы «риском для всей спортивной системы». Глава МОК назвал Игры дружбы политическими играми, которые не могут поставить под угрозу Олимпиаду.
Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.
Напомним, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что МОК не имеет никакого отношения к Играм дружбы, поэтому его мнение не имеет значения.