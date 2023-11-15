В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
В МОК призвали национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх дружбы
Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта, сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, его комментарий приводит портал Inside the games.
По его словам, учитывая растущую политизацию мирового спорта, МОК просит все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы, , любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.
Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что часть программы Игр дружбы может быть проведена в Минске, инициативу предложат лидеру России Владимиру Путина и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.