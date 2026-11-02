Эксперт назвал незаконной плату за вывоз снега без согласия жильцов

Эксперт Бондарь назвал незаконной плату за вывоз снега без согласия жильцов

Tекст: Ольга Иванова

Управляющие компании не имеют права без решения владельцев квартир взимать средства за транспортировку снежных масс на полигоны, так как эта услуга считается сопутствующей, передает RT.

«Компания при этом может утверждать, что грузовики нанимались ради общего блага, поэтому люди обязаны всё оплатить. На самом деле ситуация выглядит иначе. Важно разделять два базовых процесса: уборку и вывоз. Обычная очистка тротуаров, сдвигание сугробов в сторону и борьба с гололёдом входят в обязательные работы», – поделился Бондарь.

Специалист пояснил, что тариф за очистку территорий уже заложен в фиксированную стоимость содержания жилья. Транспортировка собранных сугробов требует обязательного обсуждения цены на собрании и утверждения жильцами. Судебная практика также подтверждает неправомерность начислений за механизированную уборку и вывоз осадков в отсутствие согласия собственников.

В случае появления неизвестной строки в платежном документе Бондарь посоветовал направить обращение в обслуживающую организацию и потребовать протокол голосования. При выяснении, что жильцы не принимали подобных решений, следует направить официальную жалобу в Государственную жилищную инспекцию для возврата денег и исключения лишней графы из расчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом холдинг «Высокоточные комплексы» впервые продемонстрировал новейшие модификации предназначенного для уборки снега робототехнического комплекса «Депеша-3».

В апреле уборку снега на Центральной площади в подмосковных Химках выполнил трактор со специальной щеткой.

В марте руководителя муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в коррупционной схеме с контрактами на уборку снега.