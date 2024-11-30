30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Министры выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил МИД России, передает ТАСС.
Стороны подтвердили необходимость координации действий для стабилизации обстановки в Сирии, подчеркнув важность использования потенциала астанинского формата. Этот формат призван содействовать мирному урегулированию конфликта в САР.
Источник в МИД Турции подтвердил агентству, что основной темой обсуждения министров стала ситуация в Сирии и возможность применения астанинского процесса для снижения напряженности.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал деградацию политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности, причиной захвата части Алеппо террористами. Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) на север Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ