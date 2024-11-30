Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам*», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.