Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.8 комментариев
ВКС России уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки
ВКС России ликвидировали более 200 боевиков в Алеппо и Идлибе за сутки
ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра*» и других формирований в провинциях Алеппо и Идлиб.
Как передает ТАСС, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк на брифинге сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Удары нанесены по технике и живой силе террористов, пунктам управления и складам.
Обострение обстановки связано с наступлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» и других вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил. Операция ВКС России продолжается в поддержку сирийской армии.
Командование сирийской армии ранее заявило о масштабной атаке боевиков на севере страны и попытках захвата населенных пунктов. Сирийская армия начала контрнаступление, захватив более 20 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо.
Авиация международной коалиции во главе с США продолжает нарушать протоколы деконфликтации, совершая несогласованные полеты в Сирии. За сутки зафиксировано четыре случая нарушения протоколов и восемь нарушений воздушного пространства с участием истребителей F-15.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе нападения террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб Минобороны Сирии заявило, что задействованы боевики иностранных государств, и что в этих провинциях продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра»*. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб и прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны. Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусра»* на западе Алеппо, уничтожив скопления живой силы, пункты управления и артиллерийские позиции боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ