Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.
Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.
Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.
Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» на западе Алеппо.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ