Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.4 комментария
ВС Сирии: В атаке террористов участвуют иностранные боевики
В нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб задействованы боевики иностранных государств, заявило Минобороны Сирии в пятницу.
Главное командование ВС Сирии сообщило, что в провинциях Алеппо и Идлиб продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра*» (признано террористической и запрещено в России), передает ТАСС.
Террористы используют тяжелое вооружение, включая беспилотники, в нападении участвуют иностранные наемники.
Ранее сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум. ВВС Сирии ударили по позициям террористов на западе Алеппо.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ