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    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня

    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам*», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам*», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    28 ноября 2024, 09:52 • Новости дня
    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    CNN: Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра, сообщает CNN.

    Сирийские боевики начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. В результате атак им удалось захватить уже 13 населенных пунктов и одну военную базу, ранее принадлежавшую сирийской армии, передает RT со ссылкой на CNN.

    По словам источника, боевики также взяли под контроль город Урм-эль-Кубра, что может значительно изменить расстановку сил в регионе. Наступление проходит на фоне продолжающихся конфликтов и эскалации напряженности в Сирии.

    Ранее вооруженные силы Сирии успешно пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    29 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    @ Omar Albam/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.

    Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.

    Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.

    Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    28 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    ЦПВС: Сирийская армия и ВКС России уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    В результате нападения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб было уничтожено по меньшей мере 400 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, запрещенная на территории России). Бои продолжаются при активной поддержке российской авиации.

    Как отметил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, боевики начали атаку на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. По его словам, сирийская армия ведет упорные бои с поддержкой ВКС России, передает ТАСС.

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нападавшие понесли значительные потери. «Уничтожено не менее 400 боевиков», – подчеркнул он на брифинге. Также была отмечена утрата боевиками значительных объемов техники.

    Также, по словам Игнасюка, в районе Идлиба зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских войск боевиками. Ситуация остается напряженной, однако продолжается активная операция по подавлению террористов.

    Напомним, утром 28 ноября сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    29 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо

    Сирийские ВВС атаковали позиции террористов в ответ на наступление из Идлиба

    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

    Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западе провинции Алеппо. Были уничтожены скопления живой силы, а также пункты управления и артиллерийские позиции боевиков, передает РИА «Новости».

    Атака была проведена в ответ на наступление террористов из Идлиба, начавшееся ранее.

    Ранее Министерство обороны Сирии заявляло о продолжающемся противостоянии с террористической группировкой.

    Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    27 ноября 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

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    27 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности

    Дипломат Долгов: США могут примерять роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена гонится за сиюминутной выгодой. Инициирование соглашений между Израилем и «Хезболлой» – жалкая попытка хоть как-то замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов.

    «Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

    «Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

    По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

    Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать? Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности», – подчеркнул собеседник.

    «Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – заключил Долгов.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

    Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

    Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

    Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

    По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». В свою очередь The New York Times пишет, что «перемирие положит конец конфликту, продолжающемуся больше года».

    Напомним, Тель-Авив начал военную операцию по уничтожению «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. О том, что движение и Бейрут согласились с предложением США, стало известно на прошлой неделе.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    27 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции

    Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.

    Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.

    Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.

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    29 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

    Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех организовал прыжок трех пар парашютистов из стратосферы на высоте 10 120 м, установив несколько рекордов и подтвердив возможности парашютной системы «Тандем-400».

    Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

    Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

    Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

    Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

    Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.

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    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


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    29 ноября 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»

    Правительственные войска освободили Эль-Бакум от боевиков «Джебхат ан-Нусра» в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), освободив город Эль-Бакум, и перекрыла международную трассу M-5.

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», которые ранее захватили более двадцати населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум, находящийся в стратегически важной зоне, передает ТАСС.

    Сообщается, что ранее в Алеппо были переброшены дополнительные войска из других областей Сирии. Это стало возможным после того, как правительство перекрыло движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Данная мера была принята в связи с угрозой нападений со стороны боевиков, которые активно действуют в регионе.

    Накануне стало известно, что сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра. После этого правительственные войска при поддержки российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    28 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    На поддержку оборонных предприятий выделили 1 трлн рублей

    ОПК получил 1 трлн рублей из бюджета для увеличения производственных мощностей

    Tекст: Максим Попов

    Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.

    Как заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, из федерального бюджета выделено около одного трлн рублей для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

    Президентские решения позволили быстро увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и техники, необходимых для специальной военной операции Вооруженных сил России. Эти меры также способствовали обеспечению кооперации между предприятиями, отметил он.

    Напомним, в июле правительство в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.

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