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Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России
Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.
«У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.