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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    2 декабря 2024, 20:37 • Новости дня

    Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России

    Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

    «У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.

    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 01:14 • Новости дня
    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор ANNA-News Сергей Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске
    @ ekskursvod

    Tекст: Максим Попов

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот».

    Как сообщает РИА Новости, в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военный корреспондент и волонтер информационного агентства ANNA-News Сергей Ярцев.

    Представитель силовых структур ЛНР подтвердил: «Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева».

    Сообщается, что авария произошла с автомобилем «УАЗ Патриот», на котором передвигался Ярцев.


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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    2 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал выборы в Румынии, отметив, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.

    «В Румынии проходит (второй тур выборов)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – сказал Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых, сообщает РИА «Новости».

    В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Это ходатайство подал председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место. Он утверждает, что была осуществлена предвыборная пропаганда в пользу Елены Ласкони, и использовались боты для призыва голосовать за нее.

    Первый тур выборов прошел 24 ноября, и победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, заняла второе место с 19,18% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

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    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

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    2 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Венгрия продолжают успешную реализацию флагманских проектов, включая энергетические, несмотря на искусственно созданные сложности в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    Лавров отметил, что экономическое сотрудничество России и Венгрии показывает устойчивый рост в товарообороте и инвестициях, передает РИА «Новости». «В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам», – заявил он.

    По словам Лаврова, эффективность принятых решений и договоренностей подтверждается успешной реализацией всех заявленных проектов, даже на фоне осложнений в мировой экономике.

    Ранее Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода.

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    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

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    2 декабря 2024, 16:23 • Новости дня
    Маркетплейсы обязали передавать налоговикам данные о дроблении бизнеса продавцов

    ФНС: С 2025 года маркетплейсы начнут передавать данные в налоговую о дроблении бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующего года крупнейшие маркетплейсы России начнут передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о продавцах, у которых выявлены признаки дробления бизнеса, сообщили в ведомстве.

    Это станет частью эксперимента по обмену информацией с налоговыми органами, который призван помочь маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля, передает РИА «Новости».

    Как ранее отмечал глава ФНС Даниил Егоров, рамках эксперимента компании «сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил уверенность в том, что налоговая амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса с целью ухода от налогов, приведет к улучшению экономической ситуации в стране.

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    2 декабря 2024, 16:56 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада дать Украине передышку

    Лавров выразил обеспокоенность призывами Запада к прекращению огня на Украине, чтобы дать ей передышку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что на Западе все чаще обсуждают прекращение огня как средство дать Украине «передышку» и возможность вооружиться.

    По мнению Лаврова, такая стратегия не способствует достижению мира, а лишь усиливает военную напряженность в регионе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что разговоры о перемирии являются попыткой дать время для дальнейшего вооружения Украины дальнобойными системами.

    «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе – в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», – сказал Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

    В июле глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь. Телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине.

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    2 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    В Госдуме возмутились случаями похищения детей в Селидово

    Депутат Госдумы сообщила о похищении украинскими военными детей в Селидово

    Tекст: Максим Попов

    Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о похищении детей украинскими солдатами на улицах Селидово без согласия их родителей, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать над восстановлением мирной жизни.

    Как отметила Кузнецова, украинские солдаты в Селидово похищали детей прямо на улице без согласия родителей, передает ТАСС. Во время своей поездки в Донбасс, Кузнецова встретилась с людьми, эвакуированными из Селидово. Она отметила, что рассказы очевидцев о похищениях детей приводят в ужас, сопровождаются слезами и болью.

    Кузнецова привела пример, когда ребенка насильно забрали украинские военные, когда тот шел с бабушкой. «Хватали детей, увозили в неизвестном направлении,» – добавила она, подчеркнув, что эти действия вызывают глубокое возмущение.

    Помимо этого, Анна Кузнецова заверила, что российская сторона будет прилагать усилия для восстановления мирной жизни в регионе, а преступления Вооруженных сил Украины не останутся безнаказанными, что подтверждает решительность действий Москвы в отношении ситуации на Украине.

    Ранее было опубликовано видео, на котором украинские боевики обстреливают дома мирных жителей в Курской области, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

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    2 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    ВСУ трижды обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ выпустили девять боеприпасов по ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска трижды обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив девять боеприпасов, при этом ранений мирных жителей не зафиксировано.

    Как отметили в СК России,  зафиксировало три факта вооруженных атак со стороны украинских вооруженных формирований на территории Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Всего было выпущено девять боеприпасов различного типа, передает ТАСС.

    Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры, сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало, пояснили в ведомстве.

    Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ.

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    2 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

    Расчеты ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются уточнением всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    Ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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