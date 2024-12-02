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Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции
Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».
По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.
Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.
В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.