  • Новость часаСпецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    2 декабря 2024, 21:57 • Новости дня

    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции

    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».

    По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.

    Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.

    В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

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    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    2 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

    Многие вузы Грузии объявили забастовку.

    Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента.

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    2 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    Власти Грузии сообщили о признании со стороны ОБСЕ выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник получила письмо от БДИПЧ/ОБСЕ с фактическим признанием выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «БДИПЧ/ОБСЕ в этом послании отмечают хорошее администрирование выборов и конкурентные условия на них».

    Есть определенные критические замечания, но они не касаются того, о чем говорит оппозиция – нарушение тайны голосования, сказал глава правительства. Ираклий Кобахидзе отметил, что именно из-за таких выводов БДИПЧ/ОБСЕ «находится под особым ударом оппозиции».

    По его словам, послание Маке Бочоришвили, «в котором выражена готовность к сотрудничеству, – это признание, и это очень важно».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта – 69, но они не признают итоги выборов и требуют новых.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Саломе Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили оскорбила победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.

    «Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.

    Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

    По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Спецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии

    Отряды спецназначения начали зачистку площади перед парламентом в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси подразделения спецназа МВД приступили к зачистке площади перед парламентом, при этом демонстранты спокойно отступают вверх по проспекту Руставели без прямого столкновения с полицией.

    Как передает ТАСС, отряды спецназначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Спецтехника и стражи порядка выдвинулись на площадь Свободы и улицу 9 апреля.

    На данный момент непосредственного контакта правоохранителей с митингующими нет. Демонстранты спокойно отходят, перемещаясь вверх по проспекту Руставели. Представители МВД с помощью громкоговорителя  требуют от митингующих разойтись, в противном случае грозятся применить против них все законные средства.

    До этого сообщалось, что МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Силы спецназа Грузии зачистили площадь перед парламентом в Тбилиси с применением спецсредств после того, как радикальные элементы в течение почти трех часов бросали в стражей порядка воспламеняющиеся вещества, бутылки и камни, а также применяли пиротехнику, сообщил телеканал «Рустави-2». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    До этого МВД неоднократно предупреждало радикалов не нарушать закон в рамках акции против решения правительства Грузии не просить ЕС до 2028 года начать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к процессу.

    Демонстранты отступили от здания парламента, но остаются на проспекте и пытаются перекрыть его мусорными баками.

    Спецназ использовал водометы и слезоточивый газ, начались задержания радикалов. До этого за пять дней протеста уже задержали 224 участников протестов. Пострадало 113 полицейских.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    2 декабря 2024, 05:51 • Новости дня
    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга оппозиции в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси грузинский спецназ начал разгон митинга, проходящего на проспекте Руставели с воскресенья, применяя слезоточивый газ.

    Как сообщило РИА «Новости», грузинский спецназ начал разгон митинга в центре Тбилиси, применив слезоточивый газ. Митинг, организованный оппозицией, проходил на проспекте Руставели, куда участники переместились после оттеснения от парламента.

    Известно, что в течение ночи митингующие использовали пиротехнику против стоящих на удалении подразделений спецназа. К моменту начала разгона многие участники акции уже покинули место митинга, вызвав такси для отъезда.

    Напомним, ранее стало известно, что в ходе акций протеста в грузинской столице в общей сложности пострадали более 100 полицейских.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    @ Jay Kogler/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

    «Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, – сказал он. – Публичным либо непубличным».

    Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси
    Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства в понедельник он заявил, что протесты в Грузии «проводятся координированно и по плану, в том числе с привлечением иностранного финансирования».

    «Поэтому и были выступления и против закона «О прозрачности иностранного влияния» – не хотели прозрачности, потому что иностранные финансы направляются на революционные процессы в Грузии», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе, отметив, что «майдан» никогда не пройдет в Грузии», заявил, что направление Западом финансов на революционные протесты в Грузии является «неправильным отношением к нашей суверенной, независимой и гордой стране».

    «За последние четыре года было три попытки устроить революцию на иностранные деньги», – сказал глава правительства Грузии.

    Премьер-министр выразил благодарность министру МВД Вахтангу Гомелаури и всем сотрудникам правоохранительных органов, Службы государственной безопасности.

    По его словам, «особая ответственность лежит на оппозиционных политиках».

    Ираклий Кобахидзе назвал их «авантюристами, стоящими за координированным насилием».

    По  его словам, «оппозиция, выполняющая задания (иностранных) хозяев,  хочет свергнуть конституционный строй».

    «Все они понесут за это ответственность. Это проявление агрессивного либерального фашизма, они действуют как большевики», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Ранее стало известно, что в Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей. Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии.

    Накануне сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих.

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    2 декабря 2024, 04:20 • Новости дня
    В ходе акций протеста в Грузии пострадали более 100 полицейских

    МВД Грузии: На протестах в Тбилиси пострадали 113 сотрудников МВД, четверо находятся в клинике

    В ходе акций протеста в Грузии пострадали более 100 полицейских
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей, из них 21 человек получил травмы в ночь на 2 декабря, когда протестующие бросали камни, подожженные предметы, а также использовали пиротехнику.

    Как сообщило МВД Грузии, более 100 сотрудников полиции пострадали за последние дни на акциях протеста в Тбилиси. В результате действий демонстрантов, которые активно применяли камни, стеклянные бутылки и пиротехнику, 21 сотрудник получил ранения в последнюю ночь.

    В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении.

    До этого полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии.

    Напомним, начиная с конца ноября, в Тбилиси у здания парламента продолжался антиправительственный митинг, инициированный оппозицией. На проспект Руставели вышли несколько тысяч человек, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

    Накануне сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих. Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.



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    2 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Украинская журналистка сравнила Зурабишвили с Зеленским

    Украинская журналистка Панченко сравнила Зурабишвили с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос президенту Грузии Саломе Зурабишвили о возможности продления ее президентских полномочий, сравнив ситуацию с действиями Владимира Зеленского.

    Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с вопросом о возможном продлении ее президентских полномочий, передает РИА «Новости».

    Панченко провела параллель с действиями Владимира Зеленского.

    «И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?» – спросила журналистка Зурабишвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.

    Напомним, Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, поскольку считает результаты прошедших выборов в Грузии нелегитимными.

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    2 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался от переговоров с оппозицией

    Премьер Грузии Кобахидзе отказался от переговоров с оппозицией

    Премьер Грузии отказался от переговоров с оппозицией
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией, заявив о невозможности таких дискуссий в текущей обстановке в стране.

    Соответствующее заявление Кобахидзе сделал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. «Нет, конечно. Никаких переговоров», – сказал он, отвечая на вопрос по этой теме.

    Напомним, в Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей, из них 21 человек получил травмы, когда протестующие бросали камни, подожженные предметы, а также использовали пиротехнику. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране. Он также обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    1 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии

    МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с просьбой убрать детей с митинга у здания парламента в Тбилиси, опасаясь за их безопасность.

    Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси, сообщило ТАСС. В заявлении ведомства отмечается, что СМИ распространяют кадры с малолетними детьми на месте собрания и манифестации. По закону Грузии, дети имеют право на свободу мирного собрания, однако текущие акции неоднократно выходили за рамки мирного протеста и стали насильственными.

    В МВД пояснили, что протестующие у здания парламента разбивают окна, бросают внутрь легковоспламеняющиеся вещества и пытаются закинуть петарды, чтобы вызвать пожар. «Эти действия несут угрозу безопасности детей, находящихся на месте митинга», – говорится в обращении.

    Напомним, в Тбилиси у здания парламента продолжается антиправительственный митинг, инициированный оппозицией. На проспект Руставели вышли несколько тысяч человек, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

    Ранее сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих в Тбилиси. Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    2 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа
    Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Тбилиси в случае налаживания отношений с администрацией Дональда Трампа сможет использовать это как перезагрузку с Брюсселем, заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Я обратил внимание на то, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на днях упомянул о косвенных контактах с администрацией Дональда Трампа. Если состоятся прямые контакты, и чем раньше, тем лучше, то это поможет нам перезагрузить отношения с Брюсселем», – сказал он.

    «Трамп верит в личные отношения, он бывал в Грузии», – напомнил аналитик.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «возможно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посодействует грузинским руководителям в контактах с Трампом».

    «Надо устанавливать отношения с Джаредом Кушнером, зятем вступающего в должность президента США, пригласить в Грузию будущего вице-президента и так далее», - отметил эксперт.

    Что касается отношений Грузии и Евросоюза, Петрэ Мамрадзе предсказывает «большие сложности».

    «Новые руководители ЕС не замедлили в первый же день своей работы выступить с неоправданными, можно сказать, лживыми заявлениями по Грузии, о жестокости полиции, вылив очередную порцию критики, – сказал он. – Однако и в евроструктурах, есть такие признаки, все потихоньку меняется. Это видно уже и по Европарламенту, где стало больше здравомыслящих политиков».

    «Но не стоит рассчитывать на скорые изменения. Брюссель ведь не признает, что сделал неверную ставку в Грузии на саакашвилевскую партию и ей подобные», – считает аналитик.

    По его словам, власти Грузии «должны собрать все свидетельства противоправных деяний радикалов и интенсивно показывать это в структурах ЕС, а также предложить постпреду Евросоюза в Грузии Павлу Херчинскому прокомментировать эти «мирные демонстрации» с безумством и вандализмом, с нападениями на полицию и метание «коктейлемей Молотова».

    «Грузия, безусловно, продолжает свое движение в Европу. Но мы должны идти туда с полным соблюдением национальных интересов», – заявил эксперт.

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    2 декабря 2024, 12:56 • Новости дня
    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной
    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

    При этом, по его слвам, «коллективное «национальное движение» находится в режиме самоликвидации».

    «Посмотрим, как будут развиваться процессы, все в наших руках», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    На заседании правительства в понедельник он также прокомментировал отмежевание части работников государственных структур от решения правительства не просить Евросоюз начать переговоры с Грузией о членстве до 2028 года.

    По его словам, «начался процесс самоочистки системы, это хорошо».

    «Этот процесс мы доведем до конца», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов».

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    2 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков сравнил события в Грузии с оранжевой революцией на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    События в Грузии напоминают попытку оранжевой революции, налицо поптыка раскачать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что события в Грузии напоминают оранжевую революцию, и отметил очевидную попытку дестабилизации, передает ТАСС.

    «Мы видели подобные события в ряде стран. Самая прямая параллель – это майдан на Украине», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что Россия планирует выяснить информацию о своих гражданах, задержанных в Грузии на протестах. Он подчеркнул, что нападение на силовиков нарушает закон.

    «Существует представительство наших интересов в Грузии для получения информации о гражданах», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящие события в Грузии, назвав это внутренним делом республики.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но усомнился в их успешности из-за «либеральных фашистов».

    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Франция получила от Африки очередную пощечину

    Французских военных выгоняют сразу из двух африканских стран, которые когда-то были колониями Франции. Чад и Сенегал публично заявляют, что независимость этих государств несовместима с присутствием иностранных военных. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало подобного. Что же произошло и при чем тут Россия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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