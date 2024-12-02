Зурабишвили призвала школьников на протесты

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

Многие вузы Грузии объявили забастовку.

Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что что Зурабишвили придется уйти с поста президента.